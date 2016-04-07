«Каждому свое»: Рецензия Киноафиши

Каждому своё, но своё не каждому

Захватив с собой небольшую сумку и коробку с музыкальными пластинками, Джейк отправляется в одно из главных путешествий своей жизни. На пороге общего студенческого дома для него начинается новый этап. Он получил спортивную стипендию в колледже, и теперь будет жить под одной крышей со своей бейсбольной командой. Но до учёбы остаётся ещё 3 дня, поэтому можно наслаждаться свободой, ходить на вечеринки, курить травку, притираться к товарищам и, конечно, знакомиться с девушками.

Кадр из фильма «Каждому своё»

Выпустив фильм «Отрочество», который снимался целых 12 лет, режиссёр Ричард Линклейтер не расслабляется и выдаёт ещё один опус о взрослении. Новая картина «Каждому своё» продолжает идею его же ленты «Под кайфом и в смятении», и это проявляется не только в исследовании одинаковых тем, но даже визуально. Вот только тогда сюжет был сосредоточен вокруг школьников, а здесь он рассказывает о студенческой жизни. Линклейтер в экспрессивной манере проводит экскурсию по молодёжным течениям 80-х. Ваш гид отведёт вас и на вечеринки в стиле диско, и на тусовки в духе кантри, сопровождаемые танцами под «Cotton Eye Joe», и костюмированные гулянки богемных актёров. Ну а главной достопримечательностью становятся умопомрачительные будни бейсбольной команды.

Кадр из фильма «Каждому своё»

Линклейтер любит показывать всевозможные переходные моменты. Он очень чутко передаёт плавное течение жизни, при этом фиксируя свою камеру в самых важных точках. Обычно его герои стоят на пороге определённых трансформаций. «Под кайфом и в смятении» показывал подростков, которые готовятся перейти на следующую ступень. А «Каждому своё» подхватывает эту линию и рассказывает о персонажах, которые, по сути, являются ещё вчерашними школьниками и входят в неизведанный мир колледжа. Много внимания в его картинах также уделяется различным ритуалам посвящения, которых в обеих лентах в избытке. Примечательно, что он дробит не только весь цикл человеческой социализации на этапы, но и внутри этих этапов происходит некое деление. И оно знакомо всем по школе или университету, когда ты приходишь туда ещё зелёный и завидуешь тем, кто постарше, мечтая поскорее оказаться на вершине. А те, в свою очередь, чувствуют себя королями территории и лопаются от гордости. Причём в историях Линклейтера зрители могут увидеть ситуацию с обеих позиций, благодаря полному набору тех и других персонажей.

Актёрский состав фильма «Каждому своё»

В фильме нет активно развивающегося действия, он просто раскрывает зрителям ту среду, в которую попал главный герой, посредством диалогов, художественной постановки и отношений между героями. Персонажей тут, кстати, много, но все успевают запомниться и сложить о себе чёткое впечатление. При этом упор сделан не на их жизненные истории, а на какие-то запоминающиеся особенности и мелочи, которые и выделяют каждого среди остальных. В фильме прекрасно раскрыта сущность такого явления, как компания, где есть некий связующий элемент, в данном случае бейсбол, объединивший вместе самых разных парней. К тому же автор не придерживается стереотипов, например, что спортсмены – это всегда глупые, самовлюблённые качки. Напротив, он наделяет их такими чемпионскими качествами, как стремление всегда побеждать, которое и делает из них идеальную команду. А завершающим аккордом картины становится значимость и ценность баланса между вовлечённостью в настоящую жизнь, в которой надо попробовать всё, и пониманием того, чего ты хочешь от будущего.

Кадр из фильма «Каждому своё»

Но главными атрибутами, украшающими фильм и доставляющими истинное наслаждение, являются музыка и актёры. С первым у Линклейтера проблем никогда не было, ведь он всегда выбирает те хиты культовых групп, которые вызывают желание стать частью показываемой эпохи. Из актёров, естественно, выделяется Блейк Дженнер, сыгравший Джейка. К слову, до того как начать карьеру с сериала «Хор», парень продавал попугаев. А сейчас вот играет у Линклейтера, причём очень убедительно. Его персонаж отличается от других тем, что не придерживается некоего образа и ведёт себя искренне. А во всех остальных замечательно то, что мы сталкивались с такими же людьми в реальной жизни, ведь в фильме собрана богатая коллекция типажей и характеров.

Кадр из фильма «Каждому своё»

«Каждому своё» хоть и рассчитан по большей части на американского зрителя, но его суть будет ясна каждому, потому что все мы через это проходили. Вряд ли после столь масштабного опуса, как «Отрочество», режиссёр выдаст нечто такое же сильное и запоминающееся, но от своего внутреннего я он точно не отступает. Смотреть его новый фильм стоит не только любителям комедий о студенческих тусовках и девочкам, пришедшим поглазеть на рассаду обаятельных мальчиков, но также всем, кому не чужда наблюдательность за течением времени и чувствительность к ностальгии.

Кадр из фильма «Каждому своё»

В прокате с 7 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Каждому своё»

Трошина Олеся