Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж»

Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж»

19 сентября 2025 12:37
Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж»

Это остросюжетное шоу стартует 10 октября.

Стрим-сервис Apple TV+ выпустил трейлер многосерийного триллера «Последний рубеж» во главе с Джейсоном КларкомДом динамита», «Эверест»). Сезон включает 10 серий. Премьера первых двух состоится 10 октября. Последующие эпизоды будут выходить в еженедельном формате по пятницам. Финальная серия станет доступна 5 декабря.

В центре сюжета — федеральный маршал США Фрэнк Ремник (Кларк), который единолично несет ответственность за порядок на тихих и заснеженных просторах Аляски. Жизнь Ремника переворачивается вверх дном, когда во вверенных ему краях терпит крушение самолет, на борту которого находились опаснейшие преступники страны, которых нужно было переправить в другое место. Некоторые погибли, но большинство пережили аварию и вырвались на свободу. Среди них — один особо опасный маньяк, за поиски которого берется ЦРУ. Ремник же должен выследить дюжину других беглецов, а также сделать все, чтобы сохранить покой в близлежащем городке. В ходе расследования, однако, выясняется, что падение самолета вовсе не было случайностью.

Над сценарием шоу работали Джон Бокенкамп и Ричард Д’Овидио, которые также выступают исполнительными продюсерами наряду с Кларком, Лорой Бенсон, Гленном Кесслером, Альбертом Кимом и режиссером «Тайлера Рейка» Сэмом Харгрейвом.

Фото: Apple TV+
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» Читать дальше 16 сентября 2025
Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Читать дальше 17 сентября 2025
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Читать дальше 16 сентября 2025
Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане» Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 19 сентября 2025
Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик» Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик» Читать дальше 19 сентября 2025
Евгений Цыганов безостановочно хохочет в трейлере комедии «Человек, который смеется» Евгений Цыганов безостановочно хохочет в трейлере комедии «Человек, который смеется» Читать дальше 19 сентября 2025
Александр Петров предстанет сразу в двух ролях в сериале «Буш» Александр Петров предстанет сразу в двух ролях в сериале «Буш» Читать дальше 19 сентября 2025
Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях Читать дальше 18 сентября 2025
Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда» Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда» Читать дальше 18 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше