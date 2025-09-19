Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж»

Стрим-сервис Apple TV+ выпустил трейлер многосерийного триллера «Последний рубеж» во главе с Джейсоном Кларком («Дом динамита», «Эверест»). Сезон включает 10 серий. Премьера первых двух состоится 10 октября. Последующие эпизоды будут выходить в еженедельном формате по пятницам. Финальная серия станет доступна 5 декабря.

В центре сюжета — федеральный маршал США Фрэнк Ремник (Кларк), который единолично несет ответственность за порядок на тихих и заснеженных просторах Аляски. Жизнь Ремника переворачивается вверх дном, когда во вверенных ему краях терпит крушение самолет, на борту которого находились опаснейшие преступники страны, которых нужно было переправить в другое место. Некоторые погибли, но большинство пережили аварию и вырвались на свободу. Среди них — один особо опасный маньяк, за поиски которого берется ЦРУ. Ремник же должен выследить дюжину других беглецов, а также сделать все, чтобы сохранить покой в близлежащем городке. В ходе расследования, однако, выясняется, что падение самолета вовсе не было случайностью.

Над сценарием шоу работали Джон Бокенкамп и Ричард Д’Овидио, которые также выступают исполнительными продюсерами наряду с Кларком, Лорой Бенсон, Гленном Кесслером, Альбертом Кимом и режиссером «Тайлера Рейка» Сэмом Харгрейвом.