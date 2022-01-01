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Збигнев Замаховский
Збигнев Замаховский
Zbigniew Zamachowski
О персоне
Фильмография
Збигнев Замаховский
Zbigniew Zamachowski
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Дата рождения
17 июля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Бжезины, Польша
Рост
171 см
Биография Збигнева Замаховского
Родился 17 июля 1961 года. Бжезины, Польша.
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Фильмография Збигнева Замаховского
ЗОЖ
драма
2020, Польша / Швеция
7.0
Валенса
биография, драма
2013, Польша
6.0
Колоски
триллер, драма
2012, Польша / Россия / Нидерланды
7.0
Дальний свет
драма
2004,
6.0
23
триллер, драма
1998,
6.0
Полковник Квятковский
комедия, военный
1995, Польша
7.0
Три цвета: Белый
драма
1994, Франция / Польша / Швейцария
7.0
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