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Постер к сериалу Власть закона
Постер к сериалу Власть закона
Постер к сериалу Власть закона
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Киноафиша Сериалы Власть закона

Власть закона (2011 - 2011)

The Chicago Code
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается детектив по имени Джерек Високи, за которым закрепилась слава как об одном из самых безжалостных сотрудников правоохранительных органов во всем Чикаго. Джерек является угрозой для всех представителей чикагского криминального мира. Он полон решимости избавить свой город и мирных жителей от насилия и коррупции, и часто использует для этого не вполне легальные, но при этом действенные методы. Вместе со своим новым напарником Калебом Эверсом Високи идет по следу опасных головорезов.

В ролях
В ролях
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Мэтт Лауриа
Мэтт Лауриа
Тодд Уильямс
Тодд Уильямс
Billy Lush
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Власть закона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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