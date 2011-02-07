В центре событий оказывается детектив по имени Джерек Високи, за которым закрепилась слава как об одном из самых безжалостных сотрудников правоохранительных органов во всем Чикаго. Джерек является угрозой для всех представителей чикагского криминального мира. Он полон решимости избавить свой город и мирных жителей от насилия и коррупции, и часто использует для этого не вполне легальные, но при этом действенные методы. Вместе со своим новым напарником Калебом Эверсом Високи идет по следу опасных головорезов.