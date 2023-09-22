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Киноафиша Новости Вышел трейлер последнего фильма Уильяма Фридкина с Кифером Сазерлендом и Лэнсом Реддиком

Вышел трейлер последнего фильма Уильяма Фридкина с Кифером Сазерлендом и Лэнсом Реддиком

22 сентября 2023 13:45
Вышел трейлер последнего фильма Уильяма Фридкина с Кифером Сазерлендом и Лэнсом Реддиком

Картина о судебном разбирательстве в связи с бунтом на военном корабле.

В сети появился дебютный трейлер напряженной судебной драмы «Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне», являющейся последним фильмом покойного Уильяма Фридкина. Прощальный проект режиссера «Изгоняющего дьявола», «Французского связного» и «Киллера Джо» основан на классическом романе лауреата Пулитцеровской премии Германа Вука.

Картина повествует о морском офицере, которому приходится предстать перед судом за мятеж на миноносце «Кейн». Главный герой в лице лейтенанта Стивена Мэрика поднял бунт на военном корабле и взял управление на себя, после того как капитан судна Филлип Фрэнсис Квиг начал совершать безумства и подвергать смертельной опасности всю команду. Чтобы избежать трибунала, протагонисту необходимо во время слушаний доказать в суде свою правоту и подтвердить эмоциональную нестабильность Квига.

Ведущие роли в фильме сыграли Джейк Лэси, Кифер Сазерленд, Джейсон Кларк, Моника Реймунд, Льюис Пуллман, Элизабет Энвейс, Том Райли, Джей Дюпласс и умерший в марте этого года Лэнс Реддик.

Мировая премьера фильма состоялась в начале сентября на 80-м Венецианском кинофестивале, где его встретили очень тепло. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 88% при 17 обзорах. «Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне» выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе Paramount+ 6 октября, а спустя два дня картина появится в эфире кабельного канала Showtime.

Фото: Showtime
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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