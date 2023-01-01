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Киноафиша Сериалы The Last Frontier

The Last Frontier ( - …)

The Last Frontier
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

В центре событий оказывается одинокий американский маршал по имени Фрэнк Ремник. Его вотчиной являются тихие, суровые пустоши Аляски. Жизнь Фрэнка переворачивается с ног на голову, когда тюремный транспортный самолет терпит крушение в глухой пустыне и на свободе оказываются десятки жестоких заключенных. Фрэнку поручено защищать город, который он поклялся охранять. Герой начинает подозревать, что авария была не несчастным случаем, а первым шагом хорошо продуманного плана с серьезными последствиями.

В ролях
В ролях
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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