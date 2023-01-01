В центре событий оказывается одинокий американский маршал по имени Фрэнк Ремник. Его вотчиной являются тихие, суровые пустоши Аляски. Жизнь Фрэнка переворачивается с ног на голову, когда тюремный транспортный самолет терпит крушение в глухой пустыне и на свободе оказываются десятки жестоких заключенных. Фрэнку поручено защищать город, который он поклялся охранять. Герой начинает подозревать, что авария была не несчастным случаем, а первым шагом хорошо продуманного плана с серьезными последствиями.