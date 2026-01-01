Оповещения от Киноафиши
Галь Гадот Награды

Gal Gadot
Награды и номинации Галь Гадот
MTV Movie & TV Awards 2018 MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший бой
Победитель
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший герой
Номинант
