Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix выпустил трейлер комедийного боевика с Пирсом Броснаном и Ниной Добрев

Netflix выпустил трейлер комедийного боевика с Пирсом Броснаном и Ниной Добрев

6 июня 2023 14:15
Netflix выпустил трейлер комедийного боевика с Пирсом Броснаном и Ниной Добрев

Авантюрная история про знакомство с родителями.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер романтической экшен-комедии «Вне закона», которая представляет собой авантюрную семейную историю. Главные роли в фильме сыграли Адам Дивайн, Нина Добрев, Пирс Броснан, Эллен Баркин и Майкл Рукер.

В центре сюжета — банковский работник Оуэн Браунинг (Дивайн), намеренный пожениться на девушке своей мечты по имени Паркер МакДермотт (Добрев), но прежде чем это сделать ему необходимо познакомиться с родителями невесты. Спустя некоторое время после визита родственников девушки в город банковское учреждение Оуэна подвергается нападению известных грабителей. По этой причине Оуэн начинает подозревать, что неуловимыми рецидивистами являются как раз отец (Броснан) и мать (Баркин) его возлюбленной. Далее выясняется, что украденные деньги принадлежат опасным людям, в результате чего бандиты берут в заложники Паркер. Чтобы спасти любимую, Оуэну придется объединиться со своими будущими тестем и тещей.

В исполнительский ансамбль также вошли Пурна Джаганнатан, Лил Рел Ховери, Блейк Андерсон, Ричард Кайнд, Джули Хэгерти, Лейси Мосли и Мэтт Галлини. Режиссером выступил Тайлер Спиндел («Отец года», «Не та девушка»). Сценарий написали Эван Тернер и Бен Зазов («Шерлок Гномс»).

Премьера «Вне закона» состоится 7 июля.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Читать далее 6 июня 2023
В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» Читать далее 5 июня 2023
В разработку запущен «Фокус-покус 3» В разработку запущен «Фокус-покус 3» Читать далее 5 июня 2023
До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться Читать далее 6 июня 2023
Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Читать далее 6 июня 2023
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко Читать далее 5 июня 2023
Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Читать далее 6 июня 2023
Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Читать далее 6 июня 2023
Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Читать далее 6 июня 2023
Related video