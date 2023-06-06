Netflix выпустил трейлер комедийного боевика с Пирсом Броснаном и Ниной Добрев

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер романтической экшен-комедии «Вне закона», которая представляет собой авантюрную семейную историю. Главные роли в фильме сыграли Адам Дивайн, Нина Добрев, Пирс Броснан, Эллен Баркин и Майкл Рукер.

В центре сюжета — банковский работник Оуэн Браунинг (Дивайн), намеренный пожениться на девушке своей мечты по имени Паркер МакДермотт (Добрев), но прежде чем это сделать ему необходимо познакомиться с родителями невесты. Спустя некоторое время после визита родственников девушки в город банковское учреждение Оуэна подвергается нападению известных грабителей. По этой причине Оуэн начинает подозревать, что неуловимыми рецидивистами являются как раз отец (Броснан) и мать (Баркин) его возлюбленной. Далее выясняется, что украденные деньги принадлежат опасным людям, в результате чего бандиты берут в заложники Паркер. Чтобы спасти любимую, Оуэну придется объединиться со своими будущими тестем и тещей.

В исполнительский ансамбль также вошли Пурна Джаганнатан, Лил Рел Ховери, Блейк Андерсон, Ричард Кайнд, Джули Хэгерти, Лейси Мосли и Мэтт Галлини. Режиссером выступил Тайлер Спиндел («Отец года», «Не та девушка»). Сценарий написали Эван Тернер и Бен Зазов («Шерлок Гномс»).

Премьера «Вне закона» состоится 7 июля.