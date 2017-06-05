«Эксперимент «Офис»»: Рецензия Киноафиши
80 американских работников оказываются запертыми в огромном многоэтажном офисе без связи, растерянные и напуганные. По динамику незнакомый голос сообщает, что через два часа трое человек должны быть убиты любым доступным способом. При несоблюдении данного условия, трое «счастливчиков» будут выбраны случайным образом и умрут. Бравая команда из доктора Эммета из «Декстера» (Тони Голдуин), Дороти из «Изумрудного города» (Адриа Архона), доктора Кокса из «Клиники» (Джон К. МакГинли) и Йонду из «Стражей Галактики 2» (Майкл Рукер) испытывают свои принципы на прочность в ситуации, где не действуют принятые в социуме понятия добра и зла.
Помещать людей в замкнутое пространство вообще сам по себе довольно любимый ход для множества режиссеров: нет нужды в поиске дополнительных подходящих локаций, а, значит, остатки бюджета фильма можно потратить на что-то другое. Например, доплатить Джеймсу Ганну за то, чтобы он не брался за сценарий или нашел себе помощника. Или вообще найти кого-то другого, кто умеет в психологический триллер. Например, Стюарта Хэзелдайна, снявшего невероятный по саспенсу и поднимаемым темам «Экзамен» 2009 года. Или Лаэта Калогридиса и Денниса Лихейна «Острова проклятых» того же года. Или Гора Вербински, режиссера и со-сценариста символического триллера «Лекарства от здоровья». Да даже команда, создавшая «Монстров Юга», справилась бы с поставленной задачей лучше, чем обладатель двух малин как худший режиссер и за худший сценарий, написавший на основе заезженной темы еще более банальный сюжет.
В «Эксперименте» поднимается вторичная идея моральной деградации человека, начатая еще Голдингом в романе «Повелитель мух» и повторенная как минимум в «Высотке» с Томом Хиддлстонном и том же «Экзамене» Стюарта Хэзелдайна. Выживание и вовсе было трендом прошлого года, когда каждый релиз каким-то образом, но затрагивал данную тему, от книг до фильмов и компьютерных игр. При этом Джеймс Ганн не придумал ничего лучше, чем прикрыть недостаток саспенса кровью и взрывающимися головами чипированных сотрудников.
С технической точки зрения, сценарий-то вполне неплох: все начинается с веселой картины обычного офиса, в котором сотрудники выполняют каждый день одну и ту же монотонную работу. После того, как неизвестный «Повелитель мух» объявляет условия игры, повествование из иллюстрации веселой жизни офисных работников превращается в затянутые гонки с нагнетанием атмосферы при помощи ужесточения условий, столкновения двух образовавшихся группировок и двух лидеров, предательств и попытки выжить любой ценой.
Неплохо прорисован контраст двух позиций: тех, кто пытается сохранить в себе человечность, и тех, кто с легкостью или не очень откидывает в сторону все устоявшиеся ранее в социуме принципы добра и зла. Последнее показано в равной степени запущенности: от сомнений представителей первой категории до латентных маньяков, наконец-то отбросивших в сторону все ограничения. Развернувшееся кровавое месиво выглядит довольно саркастично на фоне надписи «Belko, сделаем мир дружнее!», что является неплохой заявкой на звание сатирической притчи.
При этом, по сравнению с тем же «Экзаменом» в «Эксперименте» куда больше болтологии и треша и куда меньше саспенса. Поднимается, в принципе, неплохая, хоть и тоже заезженная тема «кто достоин смерти?», равноценности жизни каждого и хорошо ли в таком случае быть выжившим. Итог подводит к предательской мысли «во всем виноваты социологи» и, в принципе, затрагивает еще одну банальную идею циничности исследователей, которые, увлекшись, переступают нормы морали.
Бесполезно, конечно, ожидать от подобного фильма каких-то инноваций в визуальном плане, однако, изменение яркости освещения в зависимости от нагнетания и общая игра с кровавыми разводами, контрастирующими с белоснежными рубашками и галстуками с параллельным сглаживанием возможных несостыковок при монтаже не может не вызвать положительные эмоции. А уж ирония и юмор Тайлера Бейтса, подкладывающего в нужный момент нужную музыку, провоцируя зрителя на неожиданную реакцию, и вовсе достойна восхищения. Впрочем, композитор «Блудливой Калифорнии» не просто так получает свои гонорары.
В фильме есть кровь, нет скримеров: нагнетание происходит по другому принципу, нежели во всех предыдущих фильмах на схожую тематику. «Эксперимент», к счастью, не способен испортить впечатление от целой плеяды любимых актеров, что, безусловно, плюс, хоть и слабый при всем безумии, творящемся на экране.
Галина Потапова
В российском прокате с 6 июля 2017 года
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