«Эксперимент «Офис»»: Рецензия Киноафиши

Belko, сделаем мир дружнее!

80 американских работников оказываются запертыми в огромном многоэтажном офисе без связи, растерянные и напуганные. По динамику незнакомый голос сообщает, что через два часа трое человек должны быть убиты любым доступным способом. При несоблюдении данного условия, трое «счастливчиков» будут выбраны случайным образом и умрут. Бравая команда из доктора Эммета из «Декстера» (Тони Голдуин), Дороти из «Изумрудного города» (Адриа Архона), доктора Кокса из «Клиники» (Джон К. МакГинли) и Йонду из «Стражей Галактики 2» (Майкл Рукер) испытывают свои принципы на прочность в ситуации, где не действуют принятые в социуме понятия добра и зла.

Кадр из фильма Эксперимент «Офис»

Помещать людей в замкнутое пространство вообще сам по себе довольно любимый ход для множества режиссеров: нет нужды в поиске дополнительных подходящих локаций, а, значит, остатки бюджета фильма можно потратить на что-то другое. Например, доплатить Джеймсу Ганну за то, чтобы он не брался за сценарий или нашел себе помощника. Или вообще найти кого-то другого, кто умеет в психологический триллер. Например, Стюарта Хэзелдайна, снявшего невероятный по саспенсу и поднимаемым темам «Экзамен» 2009 года. Или Лаэта Калогридиса и Денниса Лихейна «Острова проклятых» того же года. Или Гора Вербински, режиссера и со-сценариста символического триллера «Лекарства от здоровья». Да даже команда, создавшая «Монстров Юга», справилась бы с поставленной задачей лучше, чем обладатель двух малин как худший режиссер и за худший сценарий, написавший на основе заезженной темы еще более банальный сюжет.

Кадр из фильма Эксперимент «Офис»

В «Эксперименте» поднимается вторичная идея моральной деградации человека, начатая еще Голдингом в романе «Повелитель мух» и повторенная как минимум в «Высотке» с Томом Хиддлстонном и том же «Экзамене» Стюарта Хэзелдайна. Выживание и вовсе было трендом прошлого года, когда каждый релиз каким-то образом, но затрагивал данную тему, от книг до фильмов и компьютерных игр. При этом Джеймс Ганн не придумал ничего лучше, чем прикрыть недостаток саспенса кровью и взрывающимися головами чипированных сотрудников.

С технической точки зрения, сценарий-то вполне неплох: все начинается с веселой картины обычного офиса, в котором сотрудники выполняют каждый день одну и ту же монотонную работу. После того, как неизвестный «Повелитель мух» объявляет условия игры, повествование из иллюстрации веселой жизни офисных работников превращается в затянутые гонки с нагнетанием атмосферы при помощи ужесточения условий, столкновения двух образовавшихся группировок и двух лидеров, предательств и попытки выжить любой ценой.

Кадр из фильма Эксперимент «Офис»

Неплохо прорисован контраст двух позиций: тех, кто пытается сохранить в себе человечность, и тех, кто с легкостью или не очень откидывает в сторону все устоявшиеся ранее в социуме принципы добра и зла. Последнее показано в равной степени запущенности: от сомнений представителей первой категории до латентных маньяков, наконец-то отбросивших в сторону все ограничения. Развернувшееся кровавое месиво выглядит довольно саркастично на фоне надписи «Belko, сделаем мир дружнее!», что является неплохой заявкой на звание сатирической притчи.

Кадр из фильма Эксперимент «Офис»

При этом, по сравнению с тем же «Экзаменом» в «Эксперименте» куда больше болтологии и треша и куда меньше саспенса. Поднимается, в принципе, неплохая, хоть и тоже заезженная тема «кто достоин смерти?», равноценности жизни каждого и хорошо ли в таком случае быть выжившим. Итог подводит к предательской мысли «во всем виноваты социологи» и, в принципе, затрагивает еще одну банальную идею циничности исследователей, которые, увлекшись, переступают нормы морали.

Бесполезно, конечно, ожидать от подобного фильма каких-то инноваций в визуальном плане, однако, изменение яркости освещения в зависимости от нагнетания и общая игра с кровавыми разводами, контрастирующими с белоснежными рубашками и галстуками с параллельным сглаживанием возможных несостыковок при монтаже не может не вызвать положительные эмоции. А уж ирония и юмор Тайлера Бейтса, подкладывающего в нужный момент нужную музыку, провоцируя зрителя на неожиданную реакцию, и вовсе достойна восхищения. Впрочем, композитор «Блудливой Калифорнии» не просто так получает свои гонорары.

Кадр из фильма Эксперимент «Офис»

В фильме есть кровь, нет скримеров: нагнетание происходит по другому принципу, нежели во всех предыдущих фильмах на схожую тематику. «Эксперимент», к счастью, не способен испортить впечатление от целой плеяды любимых актеров, что, безусловно, плюс, хоть и слабый при всем безумии, творящемся на экране.

Галина Потапова

В российском прокате с 6 июля 2017 года

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