Эксперимент «Офис», 2016

Режиссёр фильмов ужасов Грег МакЛин («Темнота», «Волчья яма») выпускает свой новый хоррор Эксперимент «Офис». Главные роли в картине сыграли не самые известные, но узнаваемые актёры: Джон Галлахер мл. («Кловерфилд, 10»,«Будь, что будет»), Майкл Рукер («Власть страха», «Убийца на замену»), Шон Ганн («Перл Харбор»), Тони Голдуин («Последний самурай», «Привидение»), Джон К. МакГинли (сериал «Клиника»), Мелони Диас («Призрачная команда») и другие.

Фильм «Эксперимент «Офис»» расскажет об одном дне из жизни работников самого простого американского офиса в Боготе (штат Колумбия). И этот день сможет пережить далеко не каждый. Некто решил провести ужасный эксперимент над 80-ю сотрудниками. Неожиданно все входы и выходы блокируются, и голос по телефону сообщает, что сегодня 30 человек в здании должны умереть, иначе будут убиты 60. Выхода не остаётся ни у кого...