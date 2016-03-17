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Эксперимент «Офис» Эксперимент «Офис»
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The Belko Experiment

Эксперимент «Офис», 2016

2016 / США
6.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильмов ужасов Грег МакЛин («Темнота», «Волчья яма») выпускает свой новый хоррор Эксперимент «Офис». Главные роли в картине сыграли не самые известные, но узнаваемые актёры: Джон Галлахер мл. («Кловерфилд, 10»,«Будь, что будет»), Майкл Рукер («Власть страха», «Убийца на замену»), Шон Ганн («Перл Харбор»), Тони Голдуин («Последний самурай», «Привидение»), Джон К. МакГинли (сериал «Клиника»), Мелони Диас («Призрачная команда») и другие.

Фильм «Эксперимент «Офис»» расскажет об одном дне из жизни работников самого простого американского офиса в Боготе (штат Колумбия). И этот день сможет пережить далеко не каждый. Некто решил провести ужасный эксперимент над 80-ю сотрудниками. Неожиданно все входы и выходы блокируются, и голос по телефону сообщает, что сегодня 30 человек в здании должны умереть, иначе будут убиты 60. Выхода не остаётся ни у кого...

- Фильм «Эксперимент «Офис»» снят по сценарию режиссёра «Стражей Галактики» Джеймса Ганна

- Бюджет фильма «Эксперимент «Офис»» составил 5 миллионов долларов, и за 10 дней проката в США успел собрать свыше 7 миллионов

- Джон Галлахер мл. пробовался на роль в фильме Джеймса Ганна, однако не прошёл кастинг. Однако роль в «Эксперимент Belko» Ганн написал специально под актёра

- Сюжет фильма очень близок к японской картине «Королевская битва». Также в трейлерах обоих лент звут «Реквием» Джузеппе Верди

- Майкл Рукер в четвёртый раз сотрудничает с Джеймсом Ганном («Слизняк», «Стражи Галактики», «Супер»)

- Изначально режиссёром фильма должен был стать Джеймс Ганн, но он отказался по личным причинам

- В фильме играет брат Джеймса Ганна - Шон Ганн

В чьём-то извращённом социальном эксперименте группа из 80-ти американцев заблокирована в многоэтажном корпоративном офисном здании в Боготе (Колумбия), и по внутренней телефонной связи компании неизвестный голос приказывает им участвовать в смертельной игре — «Убей, или будешь убит».

6.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 июля 2017
Премьера онлайн 12 сентября 2017
Премьера в мире 17 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Грег МакЛин
Грег МакЛин
В ролях
Адриа Архона
Адриа Архона
Шон Ганн
Шон Ганн
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Тони Голдуин
Тони Голдуин
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эксперимент «Офис» 3 постера
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Эксперимент «Офис»
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80 американских работников оказываются запертыми в огромном многоэтажном офисе без связи, растерянные и напуганные. По динамику незнакомый голос сообщает, что через два часа трое человек должны быть убиты любым доступным способом. При несоблюдении данного условия, трое «счастливчиков» будут выбраны случайным образом и умрут. Бравая команда из доктора Эммета из «Декстера» (Тони Голдуин), Дороти из «Изумрудного города» (Адриа Архона), доктора Кокса из…
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Petr Kochnev 20 июля 2017, 00:00
Фильм оказался не ниже ожиданий. Да, это не высокоинтеллектуальное кино, но держит в напряжении до последней минуты. В последнее время, это уже не… Читать дальше…
Nut 19 июля 2017, 01:57
Полтора часа крови и мяса. Хорошее кино снимать уже не востребовано?
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