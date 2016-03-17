Эксперимент «Офис», 2016

Режиссёр фильмов ужасов Грег МакЛин («Темнота», «Волчья яма») выпускает свой новый хоррор Эксперимент «Офис». Главные роли в картине сыграли не самые известные, но узнаваемые актёры: Джон Галлахер мл. («Кловерфилд, 10»,«Будь, что будет»), Майкл Рукер («Власть страха», «Убийца на замену»), Шон Ганн («Перл Харбор»), Тони Голдуин («Последний самурай», «Привидение»), Джон К. МакГинли (сериал «Клиника»), Мелони Диас («Призрачная команда») и другие.
Фильм «Эксперимент «Офис»» расскажет об одном дне из жизни работников самого простого американского офиса в Боготе (штат Колумбия). И этот день сможет пережить далеко не каждый. Некто решил провести ужасный эксперимент над 80-ю сотрудниками. Неожиданно все входы и выходы блокируются, и голос по телефону сообщает, что сегодня 30 человек в здании должны умереть, иначе будут убиты 60. Выхода не остаётся ни у кого...
- Фильм «Эксперимент «Офис»» снят по сценарию режиссёра «Стражей Галактики» Джеймса Ганна
- Бюджет фильма «Эксперимент «Офис»» составил 5 миллионов долларов, и за 10 дней проката в США успел собрать свыше 7 миллионов
- Джон Галлахер мл. пробовался на роль в фильме Джеймса Ганна, однако не прошёл кастинг. Однако роль в «Эксперимент Belko» Ганн написал специально под актёра
- Сюжет фильма очень близок к японской картине «Королевская битва». Также в трейлерах обоих лент звут «Реквием» Джузеппе Верди
- Майкл Рукер в четвёртый раз сотрудничает с Джеймсом Ганном («Слизняк», «Стражи Галактики», «Супер»)
- Изначально режиссёром фильма должен был стать Джеймс Ганн, но он отказался по личным причинам
- В фильме играет брат Джеймса Ганна - Шон Ганн
В чьём-то извращённом социальном эксперименте группа из 80-ти американцев заблокирована в многоэтажном корпоративном офисном здании в Боготе (Колумбия), и по внутренней телефонной связи компании неизвестный голос приказывает им участвовать в смертельной игре — «Убей, или будешь убит».