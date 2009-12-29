Оповещения от Киноафиши
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
Морской пехотинец 2

Морской пехотинец 2

The Marine 2 18+
О фильме

Фильм основан на реальных событиях. Главный герой приезжает на отдых вместе со своей супругой и мечтает провести незабываемый отпуск с любимой женой. Его мечты сбудутся, только вот не совсем таким образом, как он планировал. Такое действительно трудно забыть, но не потому, что это было так прекрасно! Партизаны берут под контроль пятизвездочный курорт и начинают по одному убивать заложников, заставляя Джо вспомнить все чему его учили, чтобы спасти заложников и самого себя от неминуемой смерти…

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 2 апреля 2010
Премьера в мире 29 декабря 2009
Дата выхода
19 февраля 2010 Германия
29 декабря 2009 Нидерланды 16
29 декабря 2009 США
MPAA R
Производство 20th Century Fox Home Entertainment, WWE Studios, Marine 2 Productions
Другие названия
The Marine 2, A tengerészgyalogos 2., Busca Explosiva 2, Denizci 2, El marine 2, Le fusilier marin 2, Marinac iznad zakona 2, Merejalaväelane 2, Never Surrender: Nikudan totsugeki, O Marine 2, Persecución extrema 2, The Marine II, Thủy Quân Lục Chiến 2, W cywilu 2, Ο πεζοναύτης 2, Морской пехотинец 2, Морський піхотинець 2, Пехотинецът 2, ネバー・サレンダー　肉弾突撃, 海陸悍將2
Режиссер
Роэль Рейн
Роэль Рейн
В ролях
Тед ДиБиасе мл.
Темуэра Моррисон
Темуэра Моррисон
Лара Кокс
Все актеры и съемочная группа
4.9

4.9
14 голосов
4.9 IMDb
Цитаты
Darren Conner Эти деревенщины не отличат термодинамический преобразователь от горячего пука. Им главное, чтобы на нем было написано «пожалуйста, перерабатывайте».
