Фильм основан на реальных событиях. Главный герой приезжает на отдых вместе со своей супругой и мечтает провести незабываемый отпуск с любимой женой. Его мечты сбудутся, только вот не совсем таким образом, как он планировал. Такое действительно трудно забыть, но не потому, что это было так прекрасно! Партизаны берут под контроль пятизвездочный курорт и начинают по одному убивать заложников, заставляя Джо вспомнить все чему его учили, чтобы спасти заложников и самого себя от неминуемой смерти…