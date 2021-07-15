«Ходячие мертвецы: Начало» — специальный проект, разработанный телеканалом AMC и продюсерами одноименного постапокалиптического шоу. Каждый эпизод «Начала» посвящен одному персонажу — создатели пытаются рассмотреть происходящие события в сериале с его перспективы, а также порассуждать о его бэкграунде и мотивациях. В проекте также приняли участие исполнители главных ролей, которые дали честные интервью о своих героях. В каждой серии представлен эксклюзивный обзор одиннадцатого сезона оригинальных «Ходячих».