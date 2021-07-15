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Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Начало
Ходячие мертвецы: Начало (2021 - …) The Walking Dead: Origins 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис AMC+
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Ходячие мертвецы: Начало» — специальный проект, разработанный телеканалом AMC и продюсерами одноименного постапокалиптического шоу. Каждый эпизод «Начала» посвящен одному персонажу — создатели пытаются рассмотреть происходящие события в сериале с его перспективы, а также порассуждать о его бэкграунде и мотивациях. В проекте также приняли участие исполнители главных ролей, которые дали честные интервью о своих героях. В каждой серии представлен эксклюзивный обзор одиннадцатого сезона оригинальных «Ходячих».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Норман Ридус
Норман Ридус
Лорен Кохэн
Лорен Кохэн
Эндрю Линкольн
Эндрю Линкольн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ходячие мертвецы: Начало - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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