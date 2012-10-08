Призраки, 2012

Психиатрическая клиника Пенхерст закрылась, когда чудовищные эксперименты главврача над пациентами были преданы огласке. Доктор Смерть пропал без вести, а больница быстро прославилась в народе как место обитания призраков. Власти собираются ее снести, чтобы построить парк. Главные герои, группа проблемных подростков, несмотря на все предупреждения, отправляются в пустующее здание с печальной историей. Вскоре им предстоит пожалеть о беспечном решении, но получится ли выбраться из мрачной обители потусторонних существ?