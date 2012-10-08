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Призраки Призраки
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The Lost Episode

Призраки, 2012

2012 / США
2.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
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Психиатрическая клиника Пенхерст закрылась, когда чудовищные эксперименты главврача над пациентами были преданы огласке. Доктор Смерть пропал без вести, а больница быстро прославилась в народе как место обитания призраков. Власти собираются ее снести, чтобы построить парк. Главные герои, группа проблемных подростков, несмотря на все предупреждения, отправляются в пустующее здание с печальной историей. Вскоре им предстоит пожалеть о беспечном решении, но получится ли выбраться из мрачной обители потусторонних существ?

  • Для Майкла Рукера этот фильм стал первой работой в режиссерской карьере и был выполнен в лучших традициях низкобюджетного хоррора, без поблажек и приукрашивания для зрителей.
  • Раньше создатель фильма работал в кинематографе в качестве актера и известен зрителю по роли Йонду в «Стражах галактики».
  • Беверли Митчелл, исполнившая одну из важных ролей, утверждает, что во время съемок стала свидетелем настоящих паранормальных явлений, но не желает рассказывать подробности.
  • Хейли Дафф, сыгравшая одного из персонажей, обрела популярность в подростковом возрасте после съемок в «Реальных девчонках».

Психиатрическую клинику «Пеннхёрст» закрыли в 1987 году после громкого дела о жестоком обращении персонала с её пациентами. С тех пор комплекс заброшенных зданий превратился в идеальное место для охоты на призраков. Киношники, парапсихологи, ищущая острых ощущений молодёжь — бродить по «Пеннхёрсту» начали все, кому не лень. Но обратно выбирались лишь немногие…

2.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 8 октября 2012
Возраст 18+
Режиссер
Майкл Рукер
Майкл Рукер
В ролях
Хейли Дафф
Джимми Палумбо
Дж. ЛаРоуз
Дж. ЛаРоуз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призраки 2 постера
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Призраки
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