Призраки, 2012

Психиатрическая клиника Пенхерст закрылась, когда чудовищные эксперименты главврача над пациентами были преданы огласке. Доктор Смерть пропал без вести, а больница быстро прославилась в народе как место обитания призраков. Власти собираются ее снести, чтобы построить парк. Главные герои, группа проблемных подростков, несмотря на все предупреждения, отправляются в пустующее здание с печальной историей. Вскоре им предстоит пожалеть о беспечном решении, но получится ли выбраться из мрачной обители потусторонних существ?
Психиатрическую клинику «Пеннхёрст» закрыли в 1987 году после громкого дела о жестоком обращении персонала с её пациентами. С тех пор комплекс заброшенных зданий превратился в идеальное место для охоты на призраков. Киношники, парапсихологи, ищущая острых ощущений молодёжь — бродить по «Пеннхёрсту» начали все, кому не лень. Но обратно выбирались лишь немногие…