«Виво»: Рецензия Киноафиши

Старик Андрес каждый день несколько раз приезжает на городскую площадь Гаваны. Вместе с ним — старинная шарманка и верный друг, кинкажу (редкое животное из Южной Америки; нечто среднее между енотом, кошкой и обезьяной) по кличке Виво. Гармоничная идиллия Андреса и Виво перетекает в музыкально-танцевальные номера, которые радуют жителей и гостей города. Товарищи живут небогато, но дружно, понимая друг друга с полузвука (для зрителей оба героя говорят на английском, но речь кинкажу Андрес, конечно, не понимает).

Шарманка крутится, любовь аудитории трансформируется в звонкие монеты и теплую атмосферу, которой мультфильм «Виво» очаровывает с первых минут. Но рядовую обыденность нарушает письмо от Марты, возлюбленной Андреса. Когда-то они выступали в Гаване дуэтом: он играл на фортепиано, а она пела. Уехав в Америку много лет назад, девушка стала в Штатах известной певицей. Теперь, завершая карьеру, она дает последний концерт в Майами и хочет, чтобы Андрес выступил вместе с ней.

Этот мультфильм цепляет с самого начала. Зрителю раскрывают природу невообразимо крепкой связи между Андресом и Виво: когда-то старик спас «медового мишку» и приютил его. Теперь эти двое — практически одно целое, особенно когда дело касается музыки (занимательное образное доказательство того, что вербальные средства коммуникации в современном мире переоценены). Озвучивает кинкажу в оригинале Лин-Мануэль Миранда, ему же принадлежат и тексты всех песен, которые звучат в мультфильме. Миранда — настоящее открытие последних лет: в 2020 году на Disney+ вышел его мюзикл «Гамильтон», а в этом году на HBO Max — «На высоте мечты» (обе постановки начинались на Бродвее).

Виво

«Виво» берется за раскрытие сразу нескольких тем, при этом не обрывая ни одну из них на середине (этим грешат многие истории, «забывая» о второстепенных сюжетах). Каждая арка, затрагивающая определенный вопрос, будь то экология, любовь, которой пожертвовали в угоду успеха, взросление, затаенные обиды или детско-родительские отношения, получает завязку, раскрытие и итог. В кресле режиссера проекта – Кирк де Микко. После анимации «Семейка Крудс», рассказывающей о семейных ценностях, работающих даже в древности, Кирк на некоторое время пропал с радаров. В этом году режиссер «выстрелил» на Netflix: вместе с релизом «Виво» на платформе стартовал мультсериал «Мир кентавров» — сюрреалистичная история про лошадь, которая оказывается в другом измерении, где существуют кентавры.

Для проекта, который разрабатывался больше 10 лет (Лин-Мануэль принес идею боссам DreamWorks Animation еще в 2010 году; позднее проектом заинтересовались Sony Pictures Animation и собирались в итоге прокатывать его в кинотеатрах, но из-за пандемии мультфильм продали Netflix), «Виво» на удивление не кажется морально устаревшим. Но полностью спасти историю от легкого флера вторичности, кажется, не удалось; музыкальные номера (коих немного, «Виво» — не мюзикл) отдают «Моаной» и «На высоте мечты», эстетика Кубы / Южной Америки неизбежно отсылает к «Тайне Коко» от Pixar, а некоторые сюжетные ходы будто подсмотрели у «Зверопоя». Впрочем, над песнями к той же «Моане» так же работал Миранда — возможно, отсюда и параллели.

Красочный мультфильм лишь на первый взгляд представляет из себя калейдоскоп безудержных приключений. «Виво» затрагивает и такие темы, как смерть, разочарование в жизни, буллинг, непонимание родителей (во многом из-за пропасти поколений), становление личности в неполной семье и последствия недолюбленности в более осознанном возрасте. Причем мультфильм обращается и к детям, и ко взрослым (иронично, что на это намекает и рейтинг анимации PG, предполагающий, что детям до 12 лет просмотр рекомендуется в сопровождении родителей). Так, поводом для начала путешествия Виво из Гаваны в Майами становится одно трагическое происшествие. Мотивом для Габи, чтобы составить «медовому мишке» компанию в его роуд-трипе, становится незаживающая детская травма, связанная с родителями. Наряду с Виво девочка-аутсайдер с пурпурной прядью волос проходит свой coming of age путь: учится самообладанию, отстаивает границы, налаживает контакт с внутренним «Я» и, как следствие, сверстниками и, конечно, родной мамой, по традиции склонной к гиперопеке.

Виво

Музыкальные номера — как будто отдельный самостоятельный герой во вселенной Лин-Мануэля Миранды. С одной стороны, они достаточно запоминающиеся и яркие, чтобы дать зрителю передохнуть от эмоциональных взлетов и потрясений, к которым не каждый готов. С другой стороны, песни, звучащие в мультфильме, словно живут своей жизнью (саундтрек анимационной полнометражки хочется переслушивать и сохранить в плейлисте сразу же после финальных титров), будучи не столь сильно привязанными к повествованию, как это было, например, в «Холодном сердце».

«Виво» — эмоциональное и динамичное приключение по волнам всепоглощающей любви, юношеского максимализма и стремительно ускоряющегося времени. Герои мультфильма на собственном примере выучат горькую правду жизни: «сейчас» — это не «навсегда». Эта трогательная анимация приоткрывает мир взрослых для детей и одновременно с этим позволяет взрослым взглянуть на своих драгоценных чад по-новому. Такие глубокие истории дорогого стоят.