Аарон Пол
Награды
Награды и номинации Аарона Пола
Aaron Paul
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Аарона Пола
Золотой глобус 2014
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая анимационная программа
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
