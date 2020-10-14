«Игры судьбы»: Рецензия Киноафиши

У Адама Нискара (Аарон Пол), молодого амбициозного менеджера по ипотекам, началась белая полоса в жизни. Он находит прекрасную девушку, продажи идут вверх, да и босс (Джефф Дэниелс) предлагает солидное повышение. Но всю эту идиллию разрушит один неосмотрительный прыжок с пирса. Адам окажется парализованным и будет вынужден заново отстраивать свою жизнь, учиться всё делать заново, начиная с самых базовых вещей.

Игры судьбы

Фильмы про людей с ограниченными физическими возможностями — специфическая сфера, не уйти в излишний драматизм и манипулятивность практически нереально. Связано это с тем, что к таким людям у нормального человека на биологическом уровне возникает если не эмпатия, то жалость и отсутствие негатива. В итоге получаются надрывные и полные мелодраматизма, но очень шаблонные и предсказуемые истории, и есть исключения, подтверждающие правило. Фильму Майкла Уппендаля вроде как удаётся не скатиться в ожидаемую слезливость, но вместо этого он ничего не предлагает.

Аарон Пол очень обаятельный артист и, судя по всему, очень хороший парень, и он очень старается, играя Адама Нискара (история реальная), не уходить только в физиологию, не превращать актёрскую игру в пантомиму. Проблема в том, что Полу немного не хватает того, что в английском называют screen presence, некоей актёрской киногеничности, способности всю историю держать на себе, того, что в избытке есть у Кристиана Бейла или Дэниела Дей-Льюиса.

Игры судьбы

При этом видно, что история актёру близка и он всеми силами хочет сделать её понятной и близкой зрителю. Не помогают ему в этом сценарий и монтаж. Если вам кажется, что Пол как-то молодо выглядит в этой ленте (по сравнению, например, с недавним Калебом из Westworld), то вам совсем не кажется: фильм снимался аж в 2011 году, и десятилетие на полке не пошло ему на пользу. Нередко у этой вполне линейной истории начинается какая-то аритмия: одни фрагменты жизни Адама показывают неуместно подробно, другие — немотивированно по верхам. Концовка также оставляет желать лучшего, в некоторой степени у фильма её нет, он обрывается на полуслове.

Если Пол пускай и нередко хохмит, но играет, конечно же, драматического героя, то второй план добавляет в картину уместной комедийности. Майкл Уэстон в роли брата главного героя одновременно умилителен и нелеп, Том Беренжер в буквально нескольких сценах создаёт многогранного и неоднозначного отца протагониста. Веселее всего Лене Олин, играющей русскую сиделку Адама и рассказывающей про трудности выживания в Сибири, и Тому Сайзмору с его немного сумасшедшим Везунчиком, дважды выжившим после суицида.

Игры судьбы

Фильм в первую очередь понравится поклонникам умеренных драмеди, без сильного перекоса в драматическую либо комедийную сторону. Это основанная на реальных событиях история о человеке, который смог начать жизнь заново благодаря поддержке друзей и неумирающему оптимизму.

Петр Волошин