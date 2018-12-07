«Идеальная западня»: Рецензия Киноафиши

Две правды, одна ложь

Фильмы ужасов и триллеры давно перешли в формат выпрыгивания из-за стенки и пугания зрителей не атмосферой и нагнетанием ужаса, а компьютерными монстрами и дурацким юмором, за который обычно стыдно и зрителям в том числе. «Идеальная западня» - пример старой школы, когда герои попадают в безвыходную ситуацию, из которой они смогут выбраться, лишь доверившись и простив друг друга.

Кадр из фильма «Идеальная западня»

Американец Брайан и его девушка Кэсси отправляются в Италию, чтобы устроить себе романтический уик-энд. Они находят удаленный дом, где их никто не должен потревожить. Им нужно вернуть доверие и спокойствие в свою жизнь. Но прошлое не оставляет их, так еще и каждую ночь в доме слышится непонятный шум. На пробежке Кэсси знакомится с их соседом Федерико, который «вламывается» в их жизнь и пытается заставить их ревновать, даже не пытается скрывать интереса к гостящим в их краях американцам.

Кадр из фильма «Идеальная западня»

Прекрасная Италия – любимая со времен «Римских каникул» – стала для создателей «Идеальной западни» еще одним героем их проекта. Она манит своим спокойствием, открытостью и легким отношением ко всем приезжим, поэтому Брайан и Кэсси легко попадают в ее сети.

Кадр из фильма «Идеальная западня»

Со времен «Хостела» Элая Рота мало кто обращался к теме американцев и Европы, которая издевается над ними, перемалывает и не дает прийти в себя. Он же в «Кто там?» развил тему одиночества в доме и сексульно неприкрытого желания. Как когда-то в игре Sims герои «Идеальной западни» перемещаются из одной точки в другую, постепенно приходя к выводу, что все ними происходит не просто так. А живут они под чутким руководством кого-то еще и вряд ли он (они) отпустят их так легко…

Кадр из фильма «Идеальная западня»

И здесь вылезают еще и страхи, развитием которых занимается Тимур Бекмамбетов с его «Убрать из друзей» и создатели проекта «Правда или действие», главные поставщики ужастиков компании Blumhouse.

Отдохнуть в Италии и сняться в «Идеальной западне» согласились Аарон Пол («Во все тяжкие») и Эмили Ратаковски («Исчезнувшая»), которая в скором времени отберет у Эмбер Херд титул чаще всего раздевающейся на экране знаменитости. Хотя, может, у нее так в контракте и прописано, что пока она молода и прекрасна, надо чаще раздеваться? В их соседа перевоплотился Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»), судя по всему вытащивший счастливый билет, уж очень часто зрители его будут видеть в следующем году в кино.

Кадр из фильма «Идеальная западня»

Постепенно создатели фильма нагоняют ужаса. Есть здесь и классическая сцена в душе, Альфред Хичкок, мы тебя очень любим и ценим. Герои прячут телефоны, чтобы сложнее было разобраться с внешними опасностями и стать ближе к «Идеальным незнакомцам». А еще много пьют, плавают в бассейне и слушают много музыки на пластинках, особенно запоминается мелодия из «Агентов А.Н.К.Л.» и той самой сцены, когда герой Генри Кавилла перекусывал в машине, а Арми Хаммера прессинговали злодеи.

Кадр из фильма «Идеальная западня»

Фильм «Идеальная западня» - это напоминание о том, что любить и быть любимыми нужно сейчас, а не когда-то потом. И даже если что-то произошло, и все, кажется, разрушилось окончательно, стоит поговорить, попробовать разобраться и простить. Все это здесь припорошено ужасами, нагнетанием и садовыми гномами, которые и в этот раз совсем не то, чем кажутся. Создатели фильма вспомнили отличную тему, которую редко кто поднимает. «Идеальная западня» - отличная игра в жанр, ни с чем не сравнимые виды Италии и интрига в том, что же произойдет с героями в финале.

В российском прокате с 6 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Идеальная западня»