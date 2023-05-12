Появился синопсис всех серий шестого сезона «Черного зеркала»

Netflix и журнал Entertainment Weekly опубликовали синопсис всех эпизодов предстоящего шестого сезона сериала «Черное зеркало». Новая часть шоу будет состоять из пяти серий, каждая из которых традиционно имеет собственный сюжет и актерский состав.

Первый эпизод под названием Joan is Awful («Джоан ужасна») расскажет об обычной женщине, которая с ужасом узнает о том, что глобальный стриминговый сервис запустил высокобюджетную телевизионную экранизацию ее жизни, главную роль в которой играет голливудская звезда Сальма Хайек. Помимо Хайек, в серии снялись Энни Мерфи («Жизни матрешки»), Майкл Сера («Лимон»), Роб Делани («Скандал») и другие. Постановщицей выступила Элли Панкив («Великая»).

Второй эпизод Loch Henry («Лох-Генри») посвящен молодой паре, которая отправляется в тихий шотландский городок, чтобы снять документальный фильм о природе. Прибыв на место, герои оказываются вовлечены в пикантную историю, связанную с шокирующими событиями прошлого. Центральные роли в серии исполнили Сэмюэл Бленкин («Песочный человек»), Миха’ла Херролд («Индустрия») и Дэниэл Портман («Дежурство»). Режиссер — Сэм Миллер («Лютер»).

Действие третьего эпизода Beyond the Sea («За морем») развернется в альтернативном 1969 году. В центре сюжета — двое мужчин, выполняющих опасную миссию с применением высоких технологий. Им приходится бороться с последствиями невообразимой трагедии. В главных ролях — Аарон Пол («Во все тяжкие»), Джош Хартнетт («Гнев человеческий») и Кейт Мара («Карточный домик»). Постановщиком серии выступил Джон Краули («Настоящий детектив»).

Главная героиня четвертого эпизода Mazey Day («День Мази») — юная старлетка, которой приходится столкнуться с преследованиями назойливых папарацци и последствиями случившегося с ней ДТП. В серии снялись Зази Битц («Дэдпул 2»), Клара Ругор («Время между нами») и Дэнни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»). Режиссером вступила Ута Бризвитц («Настоящая кровь»).

Наконец, действие пятого эпизода Demon 79 («Демона 79») происходит на севере Англии в 1979 году. По сюжету, кроткая продавщица узнает, что должна совершить ужасный поступок, чтобы предотвратить некую катастрофу. Главных героев сыграли Аньяна Васан («Сирано»), Паапа Эссьеду («Род мужской») и Кэтерин Роуз Морли («Фабрика»). Постановкой серии занимался Тоби Хэйнс («Шерлок»). Это единственный эпизод сезона, написанный шоураннером «Черного зеркала» Чарли Брукером в соавторстве с другим сценаристом, Бишей К. Али («Мисс Марвел»).

Премьера шестого сезона «Черного зеркала» состоится на Netflix в июне. Точная дата пока неизвестна.