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Киноафиша Рецензии «Найди меня, если сможешь»: Рецензия Киноафиши

«Найди меня, если сможешь»: Рецензия Киноафиши

23 декабря 2016 00:00
«Найди меня, если сможешь»: Рецензия Киноафиши
Приди и найди меня

На экраны выходит картина с названием, невероятно похожим на «Поймай меня, если сможешь» («Catch Me If You Can», реж. Стивен Спилберг). Речь идёт о новом фильме режиссёра и сценариста Зака Уэдона «Найди меня, если сможешь». Только больше ничего общего у этих картин, кроме названия, нет: сюжеты у них совсем не похожие, как и оценки.

Хоть слизанное название этому фильму не очень подходит, оригинал «Come and find me», дословно означающий что-нибудь вроде «Приди и найди меня», тоже не сильно спас бы ситуацию, так что оставим название в покое и перейдём к сюжету.

Кадр из фильма «Найди меня, если сможешь»
Кадр из фильма «Найди меня, если сможешь»

Эта история про некоего Дэвида (Аарон Пол), который вполне себе счастливо живёт со своей девушкой Клэр (Аннабелль Уоллис). Но однажды она пропадает, и наш герой бросает все силы, чтобы найти её или хотя бы выяснить, что с ней произошло.

И вот с момента исчезновения девушки начинается какой-то беспощадный нелогичный бред. Если сначала ещё какое-то подобие сюжета и адекватности есть, то под конец начинается какая-то невероятная вакханалия.

Дэвид, решив поиграть в детектива, пытается узнать, чем жила его любимая раньше. Только обычно в детективных историях загадки решаются хоть по какой-то логике, доступной и зрителям тоже. А вот в «Найди меня, если сможешь» герой использует какой-то свой уникальный алгоритм, доступный только ему, потому что уловить связи его умозаключений весьма непросто, если не сказать невозможно. Сюжет в принципе начинает как-то беспощадно скакать с одной локации на другую, с одной мысли на другую. И всё это делается совершенно бессвязно.

Кадр из фильма «Найди меня, если сможешь»
Кадр из фильма «Найди меня, если сможешь»

В картине приличное количество бессмысленных флешбэков, подающихся так, что их вполне можно принять за параллельное развитие сюжета. Точнее, дело, пожалуй, даже не в них, а в самом повествовании, представляющем собой просто какой-то набор шаблонов, которые немного связаны с общим сюжетом. Только вот сюжет в итоге сильно страдает от того, как его реализуют.

Из-за всего этого сам фильм сложно назвать целостным. Да что сам фильм, даже целостных отрывков, которые логично рассказывали бы о каком-то событии, предварительно как-то обосновав вставку той или иной истории, в картине просто нет.

Фильмы часто ругают, если в них много информационных или логических дыр. А что делать, если в картине мало сюжета, и он сам — бесконечная логическая дыра? К сожалению, такой дырой можно назвать «Найди меня, если сможешь».

Кадр из фильма «Найди меня, если сможешь»
Кадр из фильма «Найди меня, если сможешь»

Непонятно, какую цель ставил перед собой режиссёр, снимая этот фильм, но получилось у него отменное стереотипное шпионское кино, в которое впихнули все возможные шаблоны и повороты сюжета.

А уж история с превращениями мирного безобидного героя в совсем не того, за кого его все принимали, настолько заезженная, что примеров можно придумать сколько угодно; подойдёт любой фильм, когда злодей оказался в шкуре добряка или наоборот. На этот же раз эта, уже ставшая стандартной, история получила своё отражение в виде девушки, которая вдруг оказалась… Можно было бы проспойлерить, кем же она оказалась, но к концу фильма это так и не становится понятным.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 22 декабря 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Найди меня, если сможешь»

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