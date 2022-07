«Найди меня, если сможешь»: Рецензия Киноафиши

Приди и найди меня

На экраны выходит картина с названием, невероятно похожим на «Поймай меня, если сможешь» («Catch Me If You Can», реж. Стивен Спилберг). Речь идёт о новом фильме режиссёра и сценариста Зака Уэдона «Найди меня, если сможешь». Только больше ничего общего у этих картин, кроме названия, нет: сюжеты у них совсем не похожие, как и оценки.

Хоть слизанное название этому фильму не очень подходит, оригинал «Come and find me», дословно означающий что-нибудь вроде «Приди и найди меня», тоже не сильно спас бы ситуацию, так что оставим название в покое и перейдём к сюжету.

Эта история про некоего Дэвида (Аарон Пол), который вполне себе счастливо живёт со своей девушкой Клэр (Аннабелль Уоллис). Но однажды она пропадает, и наш герой бросает все силы, чтобы найти её или хотя бы выяснить, что с ней произошло.

И вот с момента исчезновения девушки начинается какой-то беспощадный нелогичный бред. Если сначала ещё какое-то подобие сюжета и адекватности есть, то под конец начинается какая-то невероятная вакханалия.

Дэвид, решив поиграть в детектива, пытается узнать, чем жила его любимая раньше. Только обычно в детективных историях загадки решаются хоть по какой-то логике, доступной и зрителям тоже. А вот в «Найди меня, если сможешь» герой использует какой-то свой уникальный алгоритм, доступный только ему, потому что уловить связи его умозаключений весьма непросто, если не сказать невозможно. Сюжет в принципе начинает как-то беспощадно скакать с одной локации на другую, с одной мысли на другую. И всё это делается совершенно бессвязно.

В картине приличное количество бессмысленных флешбэков, подающихся так, что их вполне можно принять за параллельное развитие сюжета. Точнее, дело, пожалуй, даже не в них, а в самом повествовании, представляющем собой просто какой-то набор шаблонов, которые немного связаны с общим сюжетом. Только вот сюжет в итоге сильно страдает от того, как его реализуют.

Из-за всего этого сам фильм сложно назвать целостным. Да что сам фильм, даже целостных отрывков, которые логично рассказывали бы о каком-то событии, предварительно как-то обосновав вставку той или иной истории, в картине просто нет.

Фильмы часто ругают, если в них много информационных или логических дыр. А что делать, если в картине мало сюжета, и он сам — бесконечная логическая дыра? К сожалению, такой дырой можно назвать «Найди меня, если сможешь».

Непонятно, какую цель ставил перед собой режиссёр, снимая этот фильм, но получилось у него отменное стереотипное шпионское кино, в которое впихнули все возможные шаблоны и повороты сюжета.

А уж история с превращениями мирного безобидного героя в совсем не того, за кого его все принимали, настолько заезженная, что примеров можно придумать сколько угодно; подойдёт любой фильм, когда злодей оказался в шкуре добряка или наоборот. На этот же раз эта, уже ставшая стандартной, история получила своё отражение в виде девушки, которая вдруг оказалась… Можно было бы проспойлерить, кем же она оказалась, но к концу фильма это так и не становится понятным.

