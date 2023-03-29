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Киноафиша Новости Эйса Гонсалес и Аарон Пол сыграют ведущие роли в фантастическом триллере Ash

Эйса Гонсалес и Аарон Пол сыграют ведущие роли в фантастическом триллере Ash

29 марта 2023 16:25
Эйса Гонсалес и Аарон Пол сыграют ведущие роли в фантастическом триллере Ash

Артисты заменили утвержденных ранее Тессу Томпсон и Джозефа Гордона-Левитта.

В актерском составе научно-фантастического триллера «Эш» (Ash), который был анонсирован летом прошлого года, произошла двойная замена. Согласно Deadline, прикрепленных к ведущим ролям Тессу Томпсон («Мир Дикого Запада») и Джозефа Гордона-Левитта («500 дней лета») заменили Эйса Гонсалес («Скорая») и Аарон Пол («Во все тяжкие»).

В центре сюжета — работница (Гонсалес) космической станции. Он приходит в себя на далекой планете и вскоре понимает, что все ее коллеги были жестоко убиты. Героине придется взаимодействовать с загадочным мужчиной, отправленным ей на помощь (Пол), однако на фоне произошедшего она относится к незнакомцу с подозрением. Вскоре и он начинает сомневаться в невинности героини Гонсалес, из-за чего ситуация перетекает в атмосферу паранойи.

Исполнительным продюсером выступает создатель «Района №9» Нил Бломкамп. Режиссурой займется Стивен Эллисон («Кусо», «З/Л/О 99»), также известный под творческим псевдонимом Flying Lotus. Он же отвечает за саундтрек. Сценарий написал Джонни Реммлер. Производство стартует в мае в Новой Зеландии.

Последним актерским проектом Пола является прошлогодний фантастический триллер с Карен Гиллан «Клон». У Гонсалес впереди масштабная многосерийная экранизация романа Лю Цысиня «Задача трех тел» и военный боевик Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны». Недавно на Apple TV+ стартовал звездный сериал с участием актрисы «Экстраполяции».

Фото: Getty/Matt Lief Anderson
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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