«Парадокс Кловерфилда»: Рецензия Киноафиши

Парадокс из ниоткуда

Земля движется к мировому кризису энергоресурсов. Источники энергии будут полностью истощены через пять лет, что вызывает повсеместное отключение электричества и напряжённые международные отношения. Для спасения от глобальной катастрофы в космос запускают станцию «Кловерфилд» с интернациональной командой. Их цель — с помощью разгона частиц создать самый мощный источник энергии в мире. Для успешного запуска установки команде требуется почти два года. Но во время, казалось бы, первого удачного эксперимента происходит авария, после чего на станции начинаются странные события. А тем временем на Земле международная обстановка перерастает в настоящую войну

Кадр из фильма «Парадокс Кловерфилда»

Киновселенная «Кловерфилд» — очень странное и интригующее явление. Продюсер Джей Джей Абрамс будто решил в какой-то момент пойти путём диаметрально противоположным всем остальным крупным франшизам. Фильмы связываются не сюжетом и хронологией, а лишь небольшими отсылками. А основная часть маркетинга строится на полной неожиданности и таинственности. Трейлеры первого «Кловерфилда» от Мэтта Ривза (в русском прокате «Монстро») не давали никакой ясности, и зрители в зале были просто шокированы происходящим на экране, совершенно не понимая, чего ждать от картины дальше. К тому же, сюжет не выводил никаких предпосылок и объяснений — просто монстр рушит город. Откуда он взялся и чем всё закончилось, зрителю не сообщалось. «Кловерфилд, 10» вышел через два месяца после появления первых трейлеров. И он был вообще не похож на своего предшественника: психологический триллер, снятый в одном помещении. В центре сюжета девушка, попавшая в плен к человеку, убеждённому, что вне его убежища всё погибло. И тем удивительнее выглядела развязка, отсылающая к первой картине.

Кадр из фильма «Парадокс Кловерфилда»

Всё это объясняется просто — Абрамс берёт уже готовые низкобюджетные фильмы и постфактум вписывает их в свою вселенную. Так же поступили и с «Парадоксом Кловерфилда». Первый трейлер картины вышел буквально за несколько часов до её появления на Netflix. И зрителям опять предлагают новый жанр. Это не фильм-катастрофа, как «Монстро», и не триллер, как «Кловерфилд, 10», а типичная научная фантастика с элементами драмы. Полная неожиданность и неизвестность — снова главный плюс маркетинга картины, поэтому и говорить о ней довольно трудно, любой спойлер и разбор может испортить впечатление от просмотра.

Кадр из фильма «Парадокс Кловерфилда»

А придраться в картине есть к чему. Конечно, относительно предыдущих частей бюджет вырос, хоть и остался довольно небольшим по голливудским меркам. И это видно и по очень неплохим спецэффектам, и по актёрскому составу: звёзд первой величины нет, но любители сериалов узнают не только Даниэля Брюля, но и исполнительницу главной роли Гугу Мбата-Роу, она снималась в «Чёрном зеркале», и Криса О’Дауда из «Компьютерщиков». Последний, кстати, и здесь отвечает исключительно за комедийную часть — не всегда уместную, но нередко смешную. Но всё это не спасает фильм от сценарного хаоса. Конечно, нелогичность многих моментов объясняется самим сюжетом, подразумевающим парадоксы, перемещение вещей, людей и даже конечностей. Но вот излишние штампы вроде злых двойников или трагических смертей в определённой последовательности — уже явная недоработка самих авторов. К тому же, совершенно лишней выглядит линия мужа главной героини. Она явно вводится, чтобы связать фильм с предыдущими частями. Но иногда искусственность этой части просто бросается в глаза.

Кадр из фильма «Парадокс Кловерфилда»

Вместе с тем, нужно отдать должное, в «Парадоксе Кловерфилда» есть немало действительно неожиданных и непредсказуемых моментов, которые рушат только что выстроившуюся в голове зрителя картинку с объяснением. К тому же, драматическая часть вполне неплоха хотя бы в своей задумке, хоть и тоже отдаёт стереотипами фантастики — что важнее, личное счастье или весь мир. А отсылки к франшизе всё-таки вторичны. Новый фильм нужен скорее чтобы объяснить первопричины всего, что происходило ранее и дать возможность и дальше снимать совершенно разные сюжеты. Но, как ни крути, новый «Кловерфилд» проигрывает в целостности и яркости фильму «Живое», с которым их неизбежно будут сравнивать. Поэтому релиз не на больших экранах, а в онлайн-кинотеатре для него идеальный вариант. Смотреть «Парадокс Кловерфилда» нужно именно так, как он вышел: сразу, без излишней предварительной информации и с воспоминаниями о первых двух частях. И кстати, уже снята четвёртая часть «Кловерфилда». Там рассказывается о нацистах и их исследовании паранормальных сил.

Алексей Хромов