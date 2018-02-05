Парадокс Кловерфилда
– Очередная группа прибыла на орбитальную станцию, чтобы заменить старую смену и продолжать изучение планеты. Новые разработки этой общей экспедиции раскрыли теорию появления так называемых частиц бога в галактике и приблизили человечество к разгадке появления жизни именно на планете Земля. Созданная астронавтами станция, позволяющая ускорять частицы имела сложную структуру и показывала, как все развивалось. Однако стоило в этом сложном механизме допустить малейшую ошибку, произошедшая авария приводит к глобальной катастрофе.
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