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Парадокс Кловерфилда - trailer
Киноафиша Трейлеры Парадокс Кловерфилда. Trailer

Парадокс Кловерфилда. Trailer

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Дата публикации: 5 февраля 2018
Парадокс Кловерфилда – Очередная группа прибыла на орбитальную станцию, чтобы заменить старую смену и продолжать изучение планеты. Новые разработки этой общей экспедиции раскрыли теорию появления так называемых частиц бога в галактике и приблизили человечество к разгадке появления жизни именно на планете Земля. Созданная астронавтами станция, позволяющая ускорять частицы имела сложную структуру и показывала, как все развивалось. Однако стоило в этом сложном механизме допустить малейшую ошибку, произошедшая авария приводит к глобальной катастрофе.
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