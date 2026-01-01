Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Крис О'Дауд
Награды
Награды и номинации Криса О'Дауда
Chris O'Dowd
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Награды
Награды и номинации Криса О'Дауда
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
BAFTA 2015
Best Scripted Comedy
Номинант
Best Scripted Comedy
Номинант
BAFTA 2014
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2012
Восходящая звезда
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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