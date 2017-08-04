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Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
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Наталья Гундарева
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Дата рождения
28 августа 1948
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
15 мая 2005
Карьера
Актриса
Биография Наталья Гундарева
Родилась 28 августа 1948 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Наталья Гундарева
Хочу в тюрьму
комедия
1999, Россия
7.0
Московские каникулы
комедия, мелодрама
1995, Россия
6.0
Шут Балакирев
анимация
1993, Россия
6.0
Личная жизнь королевы
комедия
1993, Россия
3.0
Гардемарины 3
мелодрама, приключения
1992, Россия / Германия
0.0
Небеса обетованные
комедия, драма
1991, СССР
7.0
Затерянный в Сибири
драма, мелодрама
1991, СССР / Великобритания
6.0
Чокнутые
комедия
1991, СССР
6.0
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