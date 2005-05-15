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Наталья Гундарева
Natalya Gundareva
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Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Natalya Gundareva
Дата рождения
28 августа 1948
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
15 мая 2005
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Троекуровское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Наталья Гундарева
Родилась 28 августа 1948 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
8.1
Осенний марафон
(1979)
8.0
Отпуск в сентябре
(1979)
7.9
И жизнь, и слезы, и любовь
(1984)
Фильмография Наталья Гундарева
4
Ростов-Папа
драма, мелодрама, комедия
2001, Россия
6.6
Хочу в тюрьму
Khochu v tyurmu
комедия
1999, Россия
6.3
Московские каникулы
Moskovskie kanikuly
комедия, мелодрама
1995, Россия
6.9
Петербургские тайны
драма, исторический
1994, Россия
5.9
Шут Балакирев
Shut Balakirev
анимация
1993, Россия
3.8
Личная жизнь королевы
Lichnaya zhizn korolevy
комедия
1993, Россия
5.8
Гардемарины 3
Gardemariny III
мелодрама, приключения
1992, Россия / Германия
7.3
Небеса обетованные
Nebesa obetovannye
комедия, драма
1991, СССР
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