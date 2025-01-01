Меню
Дэвид Финчер
Награды
Награды и номинации Дэвида Финчера
David Fincher
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дэвида Финчера
Оскар 2021
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2011
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2009
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA 2011
Best Director
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Director
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
