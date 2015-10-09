Гордость
– Действие фильма разворачивается в 1984 году, во время правления Маргарет Тэтчер и в разгар забастовки шахтеров. Картина расскажет о группе секс-меньшинств, участвующих в лондонском гей-параде и принимающих решение собрать деньги в поддержку семей бастующих горняков. Когда же профсоюз шахтеров стесняется принять собранные средства из рук представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, те не сдаются и отправляются на микроавтобусе в шахтерский поселок, находящийся в Уэльсе, чтобы лично осуществить акт благотворительности.
Критика:
«этот неистовый рассказ о маловероятном союзе между бастующими валлийскими шахтерами и гордыми лондонскими геями является одним из самых неотразимых и поднимающих настроение фильмов года — для любой аудитории».
Актёры отличные, режиссёр - театральный, новичок в кино.
Тем, кто геев называет "п*******ми", можно на этот фильм не ходить.
Критика:
«этот неистовый рассказ о маловероятном союзе между бастующими валлийскими шахтерами и гордыми лондонскими геями является одним из самых неотразимых и поднимающих настроение фильмов года — для любой аудитории».
Актёры отличные, режиссёр - театральный, новичок в кино.
Тем, кто геев называет "п*******ми", можно на этот фильм не ходить.
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