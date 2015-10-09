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Гордость - трейлер
Киноафиша Трейлеры Гордость. Трейлер

Гордость. Трейлер

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Дата публикации: 2 июля 2014
Гордость – Действие фильма разворачивается в 1984 году, во время правления Маргарет Тэтчер и в разгар забастовки шахтеров. Картина расскажет о группе секс-меньшинств, участвующих в лондонском гей-параде и принимающих решение собрать деньги в поддержку семей бастующих горняков. Когда же профсоюз шахтеров стесняется принять собранные средства из рук представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, те не сдаются и отправляются на микроавтобусе в шахтерский поселок, находящийся в Уэльсе, чтобы лично осуществить акт благотворительности.
Комментарии Обсудить в чате
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Нюк 9 октября 2015, 16:49
Фильм превосходный.

Критика:

«этот неистовый рассказ о маловероятном союзе между бастующими валлийскими шахтерами и гордыми лондонскими геями является одним из самых неотразимых и поднимающих настроение фильмов года — для любой аудитории».

Актёры отличные, режиссёр - театральный, новичок в кино.

Тем, кто геев называет "п*******ми", можно на этот фильм не ходить.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Нюк 9 октября 2015, 16:49
Фильм превосходный.

Критика:

«этот неистовый рассказ о маловероятном союзе между бастующими валлийскими шахтерами и гордыми лондонскими геями является одним из самых неотразимых и поднимающих настроение фильмов года — для любой аудитории».

Актёры отличные, режиссёр - театральный, новичок в кино.

Тем, кто геев называет "п*******ми", можно на этот фильм не ходить.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Татьяна 9 октября 2015, 16:49
Отличный фильм, 10/10! Доброе, остроумное, талантливое кино. Замечательная игра актёров и великолепные виды Уэльса. Ксенофобов этот фильм вряд ли перевоспитает, а всем остальным подарит два часа истинного удовольствия.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Алекс 10 октября 2015, 16:16
Прекрасный добрый фильм.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Человек 10 октября 2015, 16:18
Великолепное кино из мира, куда нам уже выход закрыт.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Антон 10 октября 2015, 16:18
Совершенно чудесное кино!
10 октября 2015, 16:18 Ответить
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