«Отель "Мэриголд": Заселение продолжается»: Рецензия Киноафиши

Вы чье, старичье?

Новые похождения постояльцев отеля «Мэриголд», лучшего из экзотических, – еще одна наглядная иллюстрация того факта, что деньги, как правило, до добра не доводят и что попытка войти дважды в одну и ту же финансовую реку (а 136 миллионов долларов мировых сборов, принесенные фильмом 2011 года, на который было истрачено всего 10 миллионов, – это вам не хухры-мухры!) дает не самые лучшие творческие плоды. Превращение истории о «Мэриголд» во франшизу, то есть в очередную новую золотую жилу, привело к тому, что, начав за здравие, режиссер Джон Мэдден и сценарист Ол Паркер свели за упокой. Точнее, слегка наоборот: принявшись в первой части рассказывать меланхолическую трагикомедию о людях, уехавших из родной Англии, где они никому не нужны, и вынужденных, в силу преклонного (хотя и, в определенном отношении, достаточно непреклонного) возраста, строить новую жизнь с учетом неизбежных размышлений о смерти, – Мэдден и Паркер закончили во второй части (или еще не закончили и грядет третья серия?) довольно разухабистым балаганом. Финальные буря и натиск песен и танцев сделали продолжение вполне болливудским не только по фактуре, но и по качеству: Индия здесь составлена исключительно из пошлой туристической экзотики, глупого акцента («я пошёль», «ты спросиль», «он приехаль») и неизбежных свадебных подтанцовок. Главного индийского персонажа, обаятельного беспросветного дурачка с комическим произношением, старательно изображает Дев Патель, сын айтишника и уроженец Харроу, одного из самых богатых и комфортабельных районов Лондона. Сексуальные шутки сменяются слезливыми мелодраматическими вздохами, затем экскурсиями по «достопримечательным» окрестностям, а когда сюжет окончательно иссякает, все просто пускаются в пляс. Джуди Денч, Мэгги Смит, Ричард Гир и другие отличные актеры расходуются, надо сказать, откровенно впустую.

Некоторое количество и в самом деле удачных острот (что-нибудь типа: «– Никто от нас не уезжает – вплоть до отправки в последний путь. – Так что пришла пора расширяться»; или: «Однажды я был на свадьбе, где жениха застали в постели с шафером; она прошла чуть лучше, чем эта помолвка»; плюс ежедневная утренняя перекличка на предмет выявления инфарктов и инсультов) совершенно не в состоянии спасти тинейджерский, по сути, винегрет в пенсионерской упаковке. Чреватая мудростью близость к смерти, характерная для первой части, сменилась ерническими ужимками. Как выразился один из персонажей второй части: «Вы, милая леди, ближе к менопаузе, чем к моргу». То же самое можно сказать и о продолжении истории про отель «Мэриголд».

Сергей Терновский