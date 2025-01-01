Меню
Билл Найи
Награды
Награды и номинации Билла Найи
Bill Nighy
Награды и номинации Билла Найи
Оскар 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
