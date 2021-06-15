Джонни Депп: Король культа, 2021

Изначально Джонни Депп стал кумиром подростков по всему миру. Помогла запоминающаяся внешность и образ плохого парня. Немногие сегодня вспомнят, что его первой ролью в кино стал «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена. Тем не менее Депп не застрял в образе юного красавчика, а вырос в состоявшегося большого драматического актёра, который снимался у Романа Полански, Оливера Стоуна, Тима Бёртона, Джима Джармуша и Терри Гиллиама. Депп мастерски играл эксцентричных изгоев и трикстеров, которые навсегда вошли в историю кино. Он — Эдвард руки-ножницы, Вилли Вонка и Джек Воробей. На экране появляются и говорят о Деппе Джерри Брукхаймер, Майкл Манн, Элис Купер, Пенелопа Крус, Стивен Грэм, Билл Найи и другие. Картина представляет хронику фееричной карьеры, которая снова продолжается.