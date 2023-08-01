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Джонни Депп: Король культа Джонни Депп: Король культа
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Johnny Depp: King of Cult

Джонни Депп: Король культа, 2021

2021 / Великобритания
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Изначально Джонни Депп стал кумиром подростков по всему миру. Помогла запоминающаяся внешность и образ плохого парня. Немногие сегодня вспомнят, что его первой ролью в кино стал «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена. Тем не менее Депп не застрял в образе юного красавчика, а вырос в состоявшегося большого драматического актёра, который снимался у Романа Полански, Оливера Стоуна, Тима Бёртона, Джима Джармуша и Терри Гиллиама. Депп мастерски играл эксцентричных изгоев и трикстеров, которые навсегда вошли в историю кино. Он — Эдвард руки-ножницы, Вилли Вонка и Джек Воробей. На экране появляются и говорят о Деппе Джерри Брукхаймер, Майкл Манн, Элис Купер, Пенелопа Крус, Стивен Грэм, Билл Найи и другие. Картина представляет хронику фееричной карьеры, которая снова продолжается.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 августа 2023
Премьера в мире 1 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Даниэль Уинтер
В ролях
Джерри Брукхаймер
Тим Бертон
Тим Бертон
Элис Купер
Элис Купер
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Джонни Депп
Джонни Депп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джонни Депп: Король культа 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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1 августа 2023 16:06
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