Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Джонни Депп: Король культа
7.6
Джонни Депп: Король культа - Трейлер
Киноафиша Фильмы Джонни Депп: Король культа
7.6

Джонни Депп: Король культа

, 2021
Johnny Depp: King of Cult
Великобритания / биография, документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Джонни Депп: Король культа
7.6
Джонни Депп: Король культа - Трейлер
Джонни Депп: Король культа  Трейлер

О фильме

Изначально Джонни Депп стал кумиром подростков по всему миру. Помогла запоминающаяся внешность и образ плохого парня. Немногие сегодня вспомнят, что его первой ролью в кино стал «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена. Тем не менее Депп не застрял в образе юного красавчика, а вырос в состоявшегося большого драматического актёра, который снимался у Романа Полански, Оливера Стоуна, Тима Бёртона, Джима Джармуша и Терри Гиллиама. Депп мастерски играл эксцентричных изгоев и трикстеров, которые навсегда вошли в историю кино. Он — Эдвард руки-ножницы, Вилли Вонка и Джек Воробей. На экране появляются и говорят о Деппе Джерри Брукхаймер, Майкл Манн, Элис Купер, Пенелопа Крус, Стивен Грэм, Билл Найи и другие. Картина представляет хронику фееричной карьеры, которая снова продолжается.

В ролях

Джерри Брукхаймер
Self
Тим Бертон
Тим Бертон
Self
Элис Купер
Элис Купер
Self
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Self
Джонни Депп
Джонни Депп
Self
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Self
Майкл Манн
Майкл Манн
Self
Билл Найи
Билл Найи
Self
Брюс Робинсон
Брюс Робинсон
Self
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Терри Россио
Self
Режиссер Даниэль Уинтер
Сценарист Даниэль Уинтер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 15 июня 2021
Премьера в мире 15 июня 2021
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Johnny Depp: King of Cult

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Джонни Депп: Король культа - Трейлер
Джонни Депп: Король культа Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше