«Реальная любовь в Нью-Йорке»: Рецензия Киноафиши

История четырех непохожих судеб, каждая из которых трагичнее другой. Марк только вышел из тюрьмы и не доверяет людям, Элис работает медсестрой, посвящая все свободное время помощи бездомным, Джефф постоянно теряет работу и вот-вот окажется на улице, а Клара сбежала с детьми от мужа-тирана в надежде отыскать лучшую жизнь. Всех объединит Нью-Йорк, который позволит каждому проявить свою лучшую сторону, помогая нуждающимся в момент истинного отчаяния. Дальше остается лишь наблюдать, как искренность и доброта преображают мир вокруг.

«Реальная любовь в Нью-Йорке» показывает универсальные проблемы, которые могут коснуться любого: семейное насилие и угроза жизни детей, потеря дома и работы, окружающая агрессия, каждодневные сделки с совестью и бесчувственность, становящаяся преградой на пути доброты. Эти сюжеты легко найдут отклик, даже если вам никогда не приходилось сталкиваться с подобным лицом к лицу. Безысходность местных судеб оставшихся на обочине жизни поначалу только укрепляет образ жестокого и бесчувственного мира. Несмотря на множество переплетенных сюжетных линий, быстро выбивающих слезу, фильм все равно остается простым и понятным, разговаривая со зрителем довольно простым языком. За историями героев по-настоящему интересно следить и сопереживать их трагедиям. Достигнув беспроглядной темноты, всех ждет спасительный рассвет. В конце для отчаяния просто не останется места, а из памяти моментально сотрутся мелкие личные трудности и невзгоды. Картине удается растрогать и заразить невероятной добротой, позволяющей моментально поверить в лучшее. Поддаться этому легко, особенно в морозные зимние дни.

Неожиданной в фильме оказывается история русского ресторана, полная размашистой клюквы, с постоянным желанием накормить всех икрой, разговорами о Путине, революции и заливной рыбе. Владелец, сын русских эмигрантов, которого сыграл Билл Найи, получился излишне карикатурным и далеким от реальности, представляя из себя набор стереотипов. Самым запоминающимся в этом сюжете стало выступление балалаечников на фуршете, которые исполнили кавер «House of the Rising Sun» группы The Animals с русским текстом о прекрасном Волгограде.

Больше всех отличился русский прокатчик. Оригинальное название картины — «The Kindness of Strangers», переводящееся как «Доброта незнакомцев» и довольно точно описывающее концепцию местных историй. Кинопрокатная компания «Экспонента» пошла дальше и пытается выдать фильм за известную новогоднюю мелодраму «Реальная любовь». В глаза бросается не только смена названия, синопсис, обещающий предрождественское чудо, но и яркий новогодний постер, не стесняющийся копировать своего вдохновителя. Он сильно контрастирует с оригинальным, в котором преобладают сдержанные цвета, явно не призывающие к праздничному настроению. Единственное, что объединяет картины, — новельная структура и Билл Найи. Это далеко не первый подобный случай. Релизы «Экспоненты» довольно часто вызывают вопросы, постоянно пытаясь казаться тем, чем не являются. Особенно критичным такой подход стал с недавним фильмом «Игра Ганнибала», в котором шла речь о маньяке с множеством личностей. В русском дубляже одной из них стал Ганнибал Лектор, но появление известного убийцы произошло лишь в нашей стране. В оригинальном фильме не было упоминаний известного маньяка. Получил ли русский зритель какие-то нововведения, кроме названия, постера и синопсиса, обещающего предновогоднюю историю, пока неизвестно.

«Кто дал вам право не быть добрыми?», — ближе к концу воскликнет одна из героинь. «Реальная любовь в Нью-Йорке» — кино о правильных и близких многим ценностях, довольно четко разделяющее мир на доброе и злое. Он показывает, как сочувствие и внимательность могут спасать жизни и преображать пространство вокруг. И пускай здесь не получится отыскать новогоднее настроение, зато простые истории смогут подарить много теплоты, способной согреть не одно замерзшее сердце.

Константин Киценюк