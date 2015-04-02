Бойфренд из будущего. Дублированный трейлер без цензуры
Дата публикации: 16 августа 2013
Бойфренд из будущего – В центре повествования парень по имени Тим, который внезапно узнаёт, что от отца ему передался дар перемещения во времени. Недолго думая, Тим решает воспользоваться этой способностью, чтобы менять мир к лучшему.
Вообще увлекает, как Тим старается близким помочь, дергается, суетится трогательно туда-сюда во времени.
Воспитательный такой фильм. Захотелось сразу со всеми пообниматься, наговорить всяких хороших слов и теде.
