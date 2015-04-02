Меню
Бойфренд из будущего
Бойфренд из будущего. Дублированный трейлер без цензуры

Дата публикации: 16 августа 2013
Бойфренд из будущего – В центре повествования парень по имени Тим, который внезапно узнаёт, что от отца ему передался дар перемещения во времени. Недолго думая, Тим решает воспользоваться этой способностью, чтобы менять мир к лучшему.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отпадный Билл Найи в роли отца. Такого родителя иметь уже подарок, и без скачков во времени. А у сынули характер больше дамский, чувствительный и ваще неправдоподобный. Адвокатская карьера с таким характером ну никак. А он по ходу дела всё лучшеет и лучшеет в почтишто святого. Как семью-то кормить будет?..

Вообще увлекает, как Тим старается близким помочь, дергается, суетится трогательно туда-сюда во времени.

Воспитательный такой фильм. Захотелось сразу со всеми пообниматься, наговорить всяких хороших слов и теде.
7.6 Бойфренд из будущего
Бойфренд из будущего фантастика, комедия, драма, 2013, Великобритания
