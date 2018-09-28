«Букшоп»: Рецензия Киноафиши

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Сегодня сложно представить, но когда-то книги были не просто досуговым «инвентарем», а средством, позволяющим сбежать от реальности. Позволяя за небольшую плату открывать новые миры, путешествовать и ощущать себя кем-то другим. Но как и все, что нельзя потрогать и принять, книги вызывали недоуменные вопросы у тех, кто работает и кому некогда тратить время на глупости и литературу. Вот и герои фильма «БукШоп» сталкиваются лбами, когда вдова Флоренс Грин (Эмили Мортимер) решает открыть в английском Харборо небольшой книжный магазин. Хотя ее всячески отговаривают, рассказывая о том, что ни одна из предыдущих попыток сделать это не увенчалась каким-либо успехом. Из-за магазина ей приходится вступить в «войну» с местной знатью в лице Вайолет Гамарт (Патриша Кларксон). Эта уважаемая и имеющая большое влияние леди делает все, чтобы никто и ничто не могли ничего менять. Иначе людям, как и самому Харборо, придется измениться.

Кадр из фильма «БукШоп»

«Книжную лавку», книгу, на которой основана картина Изабель Койшет («Элегия») «БукШоп», Пенелопа Фицджеральд написала в далеком 1978 году, а актуальна история до сих пор. Как и недавняя «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, эта лента рассуждает об убогости и внутренней людской пустоте, нежелании развиваться и привычному укладу жизни, который мало кто хочет изменить. Автобиографическая история вошла в шортлист Букеровской премии, она переполнена эмоциями и сожалением к людям, которые из-за своей убогости не позволяют книгам войти в их жизни и помочь стать лучше и добрее. Литературная основа велась от имени главной героини, но в фильме решено было сместить акценты, чтобы изменить открытый финал, заменив Флоренс Грин на ее молодую помощницу Кристину (Хонор Книфси), которая, несмотря на семью, сможет продолжить неблагодарное дело.

Кадр из фильма «БукШоп»

Создатели фильма отдают дань уважения знаменитой писательнице и буквально кадр в кадр повторяют описания и пересказывают постранично все, чем Пенелопа Фицджеральд делилась со своими читателями. Правда, они отказались от привидений, населявших дом, в котором Флоренс Грин открыла свой магазин, видимо, чтобы отойти от юмористическо-мистической составляющей и сконцентрироваться на эпохе, людях и книгах. Миссис Грин не продает у себя плохую, ширпотребную литературу, она доверяет своему вкусу благодаря массе прочитанных книг, а когда сомневается, может обратиться за помощью к Эдмонду Брандишу (Билл Найи), которого все уважают, но мало кто знает. У них даже проскакивает некая романтическая линия, но он уже слишком стар, а она все еще любит своего покойного мужа.

Кадр из фильма «БукШоп»

Картина «БукШоп» великолепно уловила нотки того времени, при просмотре фильма все время хочется его сравнивать то с «Дневником памяти» Кассаветиса, то с «Гордостью» Уорчаса, а иногда и вовсе с хрестоматийной «Мисс Петтигрю», где блистали Эми Адамс и Фрэнсис МакДорманд. Сюда же можно записать и саундтрек – отборнейший джаз, который удачно скрашивает тревоги, страхи и удачи миссис Грин. Когда герои не гуляют, не переписываются и не ведут светские беседы, они погружаются в чтение. Создателям «БукШопа» очень нравится показывать обложки разных книг, обсуждать герев Рэя Брэдбери и сестер Бронте, а очередным камнем преткновения становится набоковская «Лолита». Про нее мистер Брандиш говорит: «Местные все равно ничего не поймут, но дать им возможность прочитать книгу все же стоит».

Кадр из фильма «БукШоп»

Получается, что люди до сих пор сражаются с ветряными мельницами, как до этого Дон Кихот и другие рыцари, и неважно какой сейчас век за окном. Создатели картины «БукШоп» возвращают зрителей во времена их первой прочитанной книги, сначала из родительской или городской библиотеки, потом уже самостоятельно добавленной в личную коллекцию. История мисс Флоренс Грин и ее борьбы с застоявшимся обществом, напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться или давать противникам победить, ведь иначе человечество так и погрязнет в скучной реальности и никогда не сможет добиться ничего большего.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 27 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «БукШоп»