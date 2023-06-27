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Киноафиша Новости Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами

Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами

27 июня 2023 15:38
Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами

В фильме снялись Джейсон Бейтман, Джон Малкович, Кейт Бекинсейл и другие актеры первой величины.

Кинокомпания «Парадиз» объявила о том, что 20 июля в российский прокат выйдет сумасбродная комедия «Рай для дурака».

В центре сюжета — пациент психиатрической лечебницы (Чарли Дэй), утративший способность говорить. За неимением средств на терапию доктора выбрасывают его на улицу, где герой неожиданно встречает богатого голливудского продюсера (ныне покойный Рэй Лиотта). Акула бизнеса сразу понимает, что немой бездомный как две капли воды похож на знаменитого актера Латте Пронто (Чарли Дэй), срывающего съемки нового фильма своими капризами. Проект находится на грани краха, а потому, посовещавшись со сценаристом и режиссером, продюсер решает превратить героя в двойника своенравной звезды и снять его в картине. Погрузившись в мир кинобизнеса, немой избранник судьбы начинает понимать, что местные воротилы куда безумнее его бывших соседей по лечебнице.

Ведущие роли в картине также исполнили Джейсон Судейкис и Джейсон Бейтман. Дэй не только сыграл главного героя, но и выступил режиссером ленты. Ранее эта троица ужа работала вместе над комедийной дилогией «Несносные боссы». Персонажей второго плана воплотили на экране Кен Жонг, Кейт Бекинсейл, Эдриан Броуди, Джон Малкович и другие звезды первой величины.

Фото: «Парадиз»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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