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Киноафиша Новости Брайан Кокс воссоединяется с Кейт Бекинсейл в трейлере драмы «Дочь заключенного»

Брайан Кокс воссоединяется с Кейт Бекинсейл в трейлере драмы «Дочь заключенного»

13 мая 2023 12:14
Брайан Кокс воссоединяется с Кейт Бекинсейл в трейлере драмы «Дочь заключенного»

Фильм от создательницы первой части «Сумерек» выйдет в конце июня.

Кинокомпания Vertical выпустила трейлер семейной драмы Prisoner’s Daughter («Дочь заключенного»). Главные роли в фильме сыграли Кейт Бекинсейл («Другой мир»), Кристофер Конвери («Пинбол: Человек, который спас игру»), Брайан Кокс («Наследники») и Тайсон Риттер («Проповедник»).

Лента повествует о матери Максин (Бекинсейл), которой приходится в одиночку воспитывать сына Эзру (Конвери), справляться с финансовыми трудностями и противостоять постоянным нападкам своего бывшего Тайлера (Риттер), мечтающего взять ее жизнь под контроль. Однажды с героиней связывается ее отец Макс (Кокс), недавно выпущенный из тюрьмы из-за неизлечимого рака. Он говорит дочери, что изменился за долгие годы заключения и хотел бы провести свои последние дни с ней и Эзрой. Максин неохотно соглашается исполнить желание отца, но только при условии, что он заплатит ей за проживание в ее доме. Воссоединившись с родными, Макс начинает пытаться наверстать упущенные годы и сделать их жизнь лучше.

Постановщицей фильма выступила Кэтрин Хардвик, наиболее известная как режиссер первой части кинофраншизы «Сумерки», а также мелодрамы «Уже скучаю по тебе» и драмы «Короли Догтауна». Картина получила возрастной рейтинг R (17+) в США за наличие нецензурных выражений и изображение насилия.

Премьера Prisoner’s Daughter состоится 30 июня 2023 года.

Фото: Vertical Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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