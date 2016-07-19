«Любовь и дружба»: Рецензия Киноафиши

Лиса в курятнике, или Колдовские чары леди Сьюзан

Красивой женщине позволено всё. Тратить мужнины денежки? – а почему бы и нет?! Пустить его по миру? – да проще простого! Любовника завести? – ну, лишь бы никто не узнал… Впрочем, даже если узнают, черноглазая хищница всегда выкрутится, будьте покойны. Конечно, менее обаятельные (а потому и более добродетельные) особи женского пола таких «чаровниц» не любят, ну так кто же их спрашивает?! Миром правят, увы, не они…

Кейт Бекинсейл в фильме «Любовь и дружба»

А леди Сьюзан как раз из породы хищных «чаровниц». И благовоспитанные дамы, мягко говоря, жалуют её не особо. Однако красавице-вдове (а Сьюзан Вернон недавно похоронила мужа) на возмущенный шепот великосветского общества в высшей степени наплевать. У неё иных дел хватает. Покойный муж оставил после себя кучу долгов – это раз. Жить ей не на что – это два. Строптивую дочь надо выдать замуж за богатого идиота – это три (а дочка, как назло, кочевряжится). Да и для себя хорошо бы интересную партию подыскать. Хотя… зачем же искать? На горизонте как раз появился молодой Реджинальд де Курси…

Кадр из фильма «Любовь и дружба»

Вообще-то, авторы «Любви и дружбы» с названием явно перемудрили. Джейн Остин (вы знаете её по книге «Гордость и предубеждение») назвала так один из самых первых своих рассказов, который был написан в 14 лет. Ничего общего с незаконченным эпистолярным романом «Леди Сьюзан» рассказ не имеет. Фильм, однако, снимали именно по роману. Кому и зачем понадобилась такая бессмысленная рокировка – вопрос открытый.

Кадр из фильма «Любовь и дружба»

Что же касается «Леди Сьюзан», то… (гм, как бы помягче…) в общем, это далеко не самое впечатляющее произведение английской литературы. «Гордость и предубеждение» сильнее в разы. Частично слабость книги можно объяснить тем, то Джейн Остин было всего 18 и до той поры она больших вещей не писала. Как бы то ни было, Джейн никогда не пыталась роман издать – он вышел только через 54 года после её смерти. К чему я это говорю? А к тому, чтобы вы поняли, насколько сложной оказалась задача авторов – превратить недописанную полудетскую книгу в отличный интригующий сценарий. Ну, или в просто интересный сценарий.

Или в хоть сколько-нибудь терпимый сценарий…

Кейт Бекинсейл в фильме «Любовь и дружба»

К сожалению, орешек оказался не по зубам. Не будем забывать, что «Леди Сьюзан» - это роман в письмах, а драматургический элемент в таких случаях минимален. И это отсутствие драматургии перешло по наследству и к фильму. Герои треплют языками без умолку, поток словес ни на секунду не замирает – и не происходит ничего. «Я приехала к сэру N, он был очень зол на меня», - жалуется Сьюзан Вернон своей подруге. Далее следует десятиминутный монолог – описание встречи с вышеупомянутым сэром. Затем без перерыва второй десятиминутный монолог: коварная соблазнительница посвящает нас в свои коварные планы. Зачем это нужно?!

Кадр из фильма «Любовь и дружба»

Зачем нужно РАССКАЗЫВАТЬ о том, как ссорились два человека?! – ПОКАЖИТЕ нам эту ссору. Зачем нужно РАССКАЗЫВАТЬ, как будет плестись интрига?! – ПОКАЖИТЕ нам эту интригу. Что хорошо для эпистолярного романа – для фильма смерть.

Кадр из фильма «Любовь и дружба»

Самое интересное, что ни режиссер (Уит Стиллман), ни оператор не сделали ничего, чтобы картину спасти. Камера почти полностью статична, а персонажи напоминают восковых кукол, аккуратно посаженных (или расставленных) на расстоянии метра друг от друга. (Рассадить исполнителей по углам – чем вам не «режиссура»?! Или вы хотели чего-то еще?). Актеры, конечно, стараются, как могут, но в данной ситуации фортуна не на их стороне. Я к тому, что ситуация безнадежна. Лучше других с ней (с ситуацией) справились, пожалуй, Джейн Мюррей (в роли маленькой брошенной истерички) и небезызвестный Стивен Фрай. Хорош также и Том Беннетт (наивный и туповатый жених дочери Леди Сьюзан). А вот что касается главной героини (Кейт Бекинсейл)… Да, она обаятельна, но не более того. К тому же, через полчаса про это обаяние забываешь напрочь: оно тонет под кубометрами текста. И зритель остается один на один с чопорной и совершенно ледяной костюмированной мелодрамой.

Кейт Бекинсейл в фильме «Любовь и дружба»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 18 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Любовь и дружба»