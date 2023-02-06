Он вам не Вин Дизель: 10 всемирно известных звезд, сменивших свои реальные имена

Чтобы взойти на олимп, звездам часто приходится жертвовать многим – личной жизнью, приватностью, ментальным здоровьем, а иногда даже собственным именем. Детские прозвища, советы продюсеров и библейские мотивы – в этой подборке вспомним 10 звезд мировой величины, оставивших свои реальные имена «за кадром».

Как и ее героине в известном подростковом сериале, Майли Рэй Сайрус к 30 годам удалось прожить две жизни под двумя разными именами. Вплоть до 2008 года певица и актриса носила имя Дестини Хоуп, что в переводе с английского означает «судьба» и «надежда». Родители Билли Рэй и Тиш Сайрус нескромно наградили дочь этим именем в знак веры в то, что девочке предназначено стать великой и принести успех своей семье. Так и случилось: Сайрус не только стала звездой мировой величины, но и возродила музыкальную карьеру своего отца, а также дала толчок своей младшей сестре Ноа, ныне известной поп-исполнительнице. Решение сменить имя звезда приняла в 16 лет: Майли – сокращение детского прозвища певицы Smiley («улыбчивая»), а Рэй – дань уважения деду Рональду Рэю Сайрусу.

Майли Сайрус

Если вы хоть раз были свидетелем того, как в совместных интервью бывший бойфренд оскароносной Эммы Стоун ( Эндрю Гарфилд ) называет ее Эмили, то вот вам ответ: еще на старте своей актерской карьеры урожденная Эмили Джин Стоун сменила свое первое имя на Эмму. К слову, на это у актрисы была весомая причина – в Гильдии киноактеров США уже была зарегистрирована Эмили Стоун, участница шоу «Топ-модель по-австралийски». Тогда 16-летняя Эмили не придумала ничего лучше, чем стать Райли Стоун, о чем довольно скоро пожалела. Через полгода актриса остановилась на имени Эмма, наиболее близком по звучанию к настоящему. В отличие от многих коллег по цеху, в близком кругу актриса предпочитает быть Эмили – или, в крайнем случае, Эм.

Эмма Стоун

Мало кто знает, но звезда сериала о жизни золотой молодежи с Верхнего Ист-Сайда с рождения носит фамилию человека, не имеющего с ней никаких родственных связей. Дело в том, что мать Блейк, менеджер по поиску талантов, еще до встречи с отцом актрисы Эрни Брауном была замужем за неким Ронни Лайвли. От этого брака у Элейн родилось трое детей, каждый из которых получил фамилию отца. После развода и нового замужества дети Элейн сохранили фамилию, а Эрни Браун сменил свою на Лайвли – во избежание бюрократических проблем. Так и вышло, что дети Эрни также получили фамилию бывшего мужа Элейн. После смерти отца в 2021 году Блейк запустила собственный бренд премиальных напитков Betty Buzz – имя Бетти носили мать и сестра Эрни Брауна, так Блейк сохранила память о семье по отцовской линии.

Блейк Лайвли

Ники Минаж

​​Вряд ли для кого-то станет большим удивлением, что имя одной из самых титулованных женщин-рэперов в мире – всего лишь сценический псевдоним. Ники Минаж – уроженка Тринидада и имеет смешанное происхождение: ее мать – обладательница малайзийских и тринидадских корней, а отец – тринидадских и индийско-африканских. Это нашло отражение и в имени певицы – Оника Таня Мараж. Во время заключения контракта с музыкальным лейблом один из сотрудников предложил ей сменить фамилию на Минаж, что очень не понравилось темпераментной девушке и вызвало большой конфликт в студии. И хотя мужчине удалось убедить певицу, свой псевдоним Ники так и не полюбила, о чем часто говорит в многочисленных интервью.

Ники Минаж

Бессменный участник фильмов « Форсаж » и вдохновитель все еще актуальных мемов про семью, Вин Дизель не всегда откликался на это брутальное имя. Но, в отличие от многих знаменитых коллег, свой псевдоним он взял еще до начала актерской карьеры. Молодой Марк Синклер работал вышибалой в нью-йоркском ночном клубе, когда решил, что его настоящее имя не совсем соответствует его профессии. Так мир (а точнее, богемный Нью-Йорк) впервые узнал о Вине Дизеле, стоящем на страже лучших манхэттенских вечеринок. Псевдоним, кстати, был выбран не случайно: Вин – сокращение от имени Винсент, так звали отчима актера. А Дизель – шутка, придуманная друзьями: с ранних лет Марк был активным и полным энергии, словно работал на дизельном топливе.

Вин Дизель

Йе Уэст

Ну и, что называется, самый свежий в школе! Сменить имя в 44 года – поступок не из банальных, но в случае с Канье все случилось довольно закономерно: рэпер сыпал пасхалками еще с 2018 года: Ye – название одного из последних альбомов Уэста; yeezy – сверхуспешный бренд одежды и обуви, принадлежащий рэперу, а последние несколько лет музыкант только и делал, что занимался своим госпел-хором. При чем здесь церковь, спросите вы? В одном из интервью Уэст прокомментировал смену имени так:

«Йе – самое часто используемое слово в Библии. И в Библии оно означает «ты». Так что я – это ты, я – это мы». Но мы-то знаем, что непостоянство – второе (или третье?) имя Канье, поэтому менять привычки пока не торопимся.

Йе Уэст

Настоящее имя певицы – Кэтрин Элизабет Хадсон. Думаю, многие уже догадались, в чем здесь загвоздка. Для тех, кто далек от кинематографа, объясняем: в Голливуде уже есть звезда по имени Кейт Хадсон , а сравнение с уже состоявшейся актрисой – не то, что нужно молодой певице в начале творческой карьеры. Кэтрин, разумеется, понимала это, как никто другой, и выбрала в качестве псевдонима девичью фамилию матери – Перри. Какое-то время певица выступала под именем Кэтрин Перри, но потом окончательно изменила его на Кэти. Интересный факт: самый первый альбом певицы все же был выпущен под именем Кэтрин Хадсон.

Кэти Перри

Джиджи Хадид

Одна из самых высокооплачиваемых моделей современности также не держит свое настоящее имя в секрете. Имя, данное девушке при рождении, – Джелена Нура Хадид. Возможно, таким бы оно и осталось, если бы не случай: в школе у Хадид была одноклассница по имени Хелена. Поскольку имена учениц были созвучны, учитель спросила у матери Хадид, Иоланды: «Если бы я дала Джелене прозвище, каким бы оно было?» Тогда Иоланда вспомнила про Джиджи – так она называла дочь в совсем юном возрасте (так же называли в детстве и саму Иоланду). Вскоре Джелена так сроднилась с прозвищем, что навсегда стала Джиджи Хадид.

Джиджи Хадид

Если и существует идеальный мэтч между именем и его обладателем, он точно достался Дав Кэмерон. Легкость и элегантность белокурой Дав, исполнительницы главной роли во франшизе « Наследники », и правда напоминают грацию лебедя (от англ. dove). Тем не менее за красивым именем стоит печальная история. С ранних лет актрисе пришлось пережить несколько переломных моментов, одним из которых стала внезапная смерть отца. Сразу после трагедии девушка сменила имя с Хлои Селест на Дав, поскольку именно так обычно называл ее папа.

Дав Кэмерон

Лана Дель Рей

Ни для кого не секрет, что первые шаги Ланы в музыкальной сфере случились задолго до ее успеха с песней Video Games. Дебютную композицию Sirens Элизабет Грант выпустила еще в 2005 году под псевдонимом Мэй Джайлер (чем объяснен такой выбор – неизвестно). Релиз прошел незаметно, но именно он помог певице найти своего первого продюсера. После Грант подписалась на лейбл, сменила стиль музыки, и успех не заставил себя долго ждать. Певица и ее команда искали псевдоним, который бы резонировал с ее творчеством – гламурным софт-роком. Позже о своем новом имени Лана скажет:

«Оно звучит великолепно, сходит с кончика языка. Это очарование моря».