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Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
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Маргарита Терехова
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Дата рождения
25 августа 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Маргарита Терехова
Родилась 25 августа 1942 года. Туринск, Свердловская область, СССР (Россия).
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Фильмография Маргарита Терехова
Поездка к матери
драма
2014, Россия / Франция
5.0
Чайка
драма
2004, Россия
4.0
Господи, прости нас, грешных
драма, исторический
1992, Украина
6.0
Оно
драма, комедия
1989, СССР
6.0
Русь изначальная
исторический, военный
1986, СССР
6.0
Давай поженимся
мелодрама
1982, СССР
5.0
Благочестивая Марта
комедия
1980,
7.0
Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения
1979, СССР
8.0
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