«Вижу лишь тебя»: Рецензия Киноафиши

Кто я без тебя?

«Вижу лишь тебя» − это что-то среднее между порядочным артхаусом и интригующим мейнстримом. Утонченная драма, легкая эротика и визуальная чудаковатость − здесь кружевная салфетка на такой знакомой истории одного разочарования.

Никогда не задумывались, что слепота не значит темнота? Что под невозможностью видеть мир таким, каким его воспринимают все, таится способность создать свой собственный − ярче, чувственнее и романтичнее? Именно в таком уголке спасительного воображения жила главная героиня фильма Джина (Блейк Лайвли), ограничившись любовью дорого мужа Джеймса (Джейсон Кларк) и знакомыми углами их квартирки. Узнав о том, что появился шанс вернуть зрение, пара соглашается на операцию. Однако вновь приобретенное чувство полностью меняет устоявшуюся связь мужественного спасителя и вечно утопающей. Джина сталкивается с действительностью, в которой супруг превращается в обычного офисного клерка средних лет, уютный дом с колокольчиками − в серую коробку, тесно зажатую среди других многоквартирных высоток, а опасные улицы − в среду обитания других мужчин… И пока девушка познает себя (во всех смыслах), у Джеймса начинает подгарать чувство собственной нужности и особенности. Теперь он просто спутник, и это ему не нравится…

Кадр из фильма «Вижу лишь тебя»

Марк Форстер, кажется, перестарался. Иначе как объяснить такую неожиданную визуальную вычурность, перебивающую довольно оригинальный сюжет! Сначала калейдоскоп из голых тел, куда-то «стекающие» облака и ритмичный микс изображений завлекают и будоражат внутреннего эстета. Но потом все эти слияния, переливания, кружения и бесконечные повторения просто надоедают и даже раздражают. Будто этим странным образом создатели хотели придать картине большего «фестивального» блеска. Что уж говорить о поистине безумном монтаже, который отдает легкой одержимостью. За этим всем просвечивает какая-то навязчивая идея усложнить действо и его интерпретацию, запутав в психологизме или его имитации. Но получается не так ловко и стильно, как у Озона в «Двуличном любовнике». При этом нельзя не отметить желание показать то, что видят слепые − звуки, запахи, ощущения преобразуются в игру световых пятен и волн. Этот розоватый туман пробуждает зрительское любопытство, заводит остывшее и разленившееся воображение.

Кадр из фильма «Вижу лишь тебя»

Для триллера фильм лишен ожидаемого напряжения, натянутого как струна между конфликтом и героями. Здесь каждый играет свою очевидную роль, и загадка повисает лишь на долю секунды, пробудив надежду на эмоциональный исход. При этом нарративу, несмотря на характерный сюжет, свойствена ровность повествования. Как и очевидность. Он, возомнивший себя богом и опьяненный этим чувством, переживает кризис столкновения о землю реальности. Она, сбросившая с себя иллюзии и оковы беспомощности, хочет познать новое и новых. И все это на говорящем фоне Банкока, такого чужого и дикого для западного человека города. Экзотические локации тайского мегаполиса усиливают ощущение изолированности и потерянности, в котором вязнет Джина.

Кадр из фильма «Вижу лишь тебя»

«Вижу лишь тебя» − неспешная, неострая, вдумчивая драма, которая задает пару нравственных вопросов, а затем исчезает в дымке открытого финала. Это плохой способ пощекотать свои страстишки, но хороший повод для дум о чувствах − физических и духовных…

Инна Син

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вижу лишь тебя»