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Майк Фогель
Mike Vogel
Киноафиша
Персоны
Майк Фогель
Майк Фогель
Mike Vogel
Дата рождения
17 июля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Абингтон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Майка Фогеля
Родился 17 июля 1979 года. Эбингтон, Пенсильвания, США.
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Популярные фильмы
7.9
Прислуга
(2011)
7.4
Невидимый фронт
(2017)
7.3
Монстро
(2008)
Фильмография Майка Фогеля
Скарпетта
криминал, триллер
2026, США
5.3
Секс/жизнь
драма, комедия
2021, США
4.6
Коллекторы: Противостояние
Collection
криминал, драма, триллер
2021, США
5.4
Остров фантазий
Fantasy Island
ужасы, фантастика
2020, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.4
Тайная одержимость
Secret Obsession
драма, мистика, триллер
2019, США
7.4
Невидимый фронт
драма, боевик, военный
2017, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Конец детства
драма, фантастика, мини-сериал
2015, США
6.1
Кукла
The Boy
ужасы, триллер, драма
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Майке Фогеле
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