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Постер к сериалу Кризис в шести сценах
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 6.6
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1 постер
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Кризис в шести сценах
Кризис в шести сценах (2016 - 2016) Crisis in Six Scenes 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

В комедийном мини-сериале «Кризис в шести сценах» события разворачиваются в 60-е годы, в Соединенных Штатах Америки, а именно в Беверли-Хиллз. Когда Америке угрожает революция, а граждане пытаются адаптироваться к новой обстановке после множества социальных потрясений, некий человек приезжает в типичный пригород и проникает в один из домов. Загадочная гостья в корне меняет жизнь семьи, в чьем жилище она оказалась, и переворачивает вверх дном их привычный уклад. Кроме того, у нее начинаются весьма непростые отношения с хозяином дома.

Кризис в шести сценах - трейлер
Кризис в шести сценах
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вуди Аллен
Вуди Аллен Sidney Munsinger
Майли Сайрус
Майли Сайрус Lennie
Джон Магаро
Джон Магаро Alan Brockman
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн Ellie
Мэрилуиз Бёрк
Мэрилуиз Бёрк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кризис в шести сценах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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