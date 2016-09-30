В комедийном мини-сериале «Кризис в шести сценах» события разворачиваются в 60-е годы, в Соединенных Штатах Америки, а именно в Беверли-Хиллз. Когда Америке угрожает революция, а граждане пытаются адаптироваться к новой обстановке после множества социальных потрясений, некий человек приезжает в типичный пригород и проникает в один из домов. Загадочная гостья в корне меняет жизнь семьи, в чьем жилище она оказалась, и переворачивает вверх дном их привычный уклад. Кроме того, у нее начинаются весьма непростые отношения с хозяином дома.