Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Великая ирония - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Великая ирония. Дублированный трейлер

Великая ирония. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱 1
Дата публикации: 4 августа 2023
Великая ирония – Осенний Париж всегда особенно романтичен. Словно по иронии судьбы, успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от неё голову ещё в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
elvira23 1 октября 2023, 21:16
Оценка
Очень красивый, утонченный и ироничный фильм. Посмотрели с удовольствием. Особенно рекомендую влюбленным в Париж.
1 октября 2023, 21:16 Ответить
Наталия Рачёва 3 октября 2023, 18:10
Оценка
Приятный,с элементами детектива фильм.
Красивые виды Парижа,уютные кафе,золотая осень во всей красе.
Сюжет интересный,в откровенных сценах нет намека на пошлость,понравилась игра актеров,интерьеры квартир,загородных домов,улочки Парижа,есть возможность рассмотреть дома, кованые решетки.
Лёгкий с динамичной музыкой.
Рекомендуем к просмотру.
3 октября 2023, 18:10 Ответить
Татьяна Стрелкова 3 октября 2023, 18:46
Оценка
Занудно, скучно,неинтересно…
3 октября 2023, 18:46 Ответить
Comon 10 октября 2023, 19:15
Оценка
Типичная классическая стори, с вполне ожидаемой внезапной концовкой. Без всякого отрыва, всё чистенько
10 октября 2023, 19:15 Ответить
Киноафиша.инфо 11 октября 2023, 16:17
в ответ на сообщение Comon от 10 октября 2023, 19:15
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
11 октября 2023, 16:17 Ответить
Киноафиша.инфо 11 октября 2023, 16:17
в ответ на сообщение Татьяна Стрелкова от 3 октября 2023, 18:46
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
11 октября 2023, 16:17 Ответить
Киноафиша.инфо 11 октября 2023, 16:18
в ответ на сообщение Наталия Рачёва от 3 октября 2023, 18:10
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
11 октября 2023, 16:18 Ответить
Киноафиша.инфо 11 октября 2023, 16:18
в ответ на сообщение elvira23 от 1 октября 2023, 21:16
Здорово, что фильм произвёл на вас впечатление! 😉
11 октября 2023, 16:18 Ответить
Алексей Ильин 15 октября 2023, 10:56
Оценка
Гениальный безумец в 83 года снял очередной сильный фильм. Смотреть обязательно
15 октября 2023, 10:56 Ответить
Киноафиша.инфо 15 октября 2023, 16:09
в ответ на сообщение Алексей Ильин от 15 октября 2023, 10:56
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
15 октября 2023, 16:09 Ответить
novikov-vladislav 19 октября 2023, 11:54
Оценка
Великолепно. Очередной шедевр от гениального Вуди Аллена. Всем кто, по стечению случайных обстоятельств, знает почему "Черный квадрат" К. Малевича квадратный черного цвета, смотреть обязательно. Остальным по желанию.
19 октября 2023, 11:54 Ответить
Киноафиша.инфо 19 октября 2023, 11:57
в ответ на сообщение novikov-vladislav от 19 октября 2023, 11:54
Здорово, что фильм произвёл на вас впечатление! 😉
19 октября 2023, 11:57 Ответить
Рая Примакова 29 октября 2023, 17:08
Оценка
Атмосферно, легко и чудесная картинка💓
29 октября 2023, 17:08 Ответить
Киноафиша.инфо 29 октября 2023, 20:20
в ответ на сообщение Рая Примакова от 29 октября 2023, 17:08
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
29 октября 2023, 20:20 Ответить
Potekhin 6 ноября 2023, 12:42
Оценка
Удивительный фильм: мелодрама перетекает в криминальную драму, а затем в триллер со сказочным финалом. Утончённая игра актёров передаёт все оттенки эмоций. Можно вновь насладиться атмосферой Франции. Вуди Аллен здесь - по-прежнему гениальный сценарист и режиссёр. Русский вариант названия, по-моему, неудачен, буквальный перевод оригинального "Coup de chance" как "Счастливый случай" или "Внезапная удача" был бы лучше.
6 ноября 2023, 12:42 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.2 Великая ирония
Великая ирония комедия, драма, мелодрама, триллер, 2023, Франция / США
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
Новая тёща - основной трейлер 01:47
Новая тёща  основной трейлер
Последний богатырь. Колобок - трейлер 01:15
Последний богатырь. Колобок  трейлер
Дети леса 2 - дублированный трейлер 02:02
Дети леса 2  дублированный трейлер
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Марсупилами. Пушистый круиз - дублированный трейлер 02:00
Марсупилами. Пушистый круиз  дублированный трейлер
Наследник - дублированный трейлер 02:05
Наследник  дублированный трейлер
Мой друг - трейлер 01:54
Мой друг  трейлер
Малыш - трейлер 2 00:54
Малыш  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше