Великая ирония
– Осенний Париж всегда особенно романтичен. Словно по иронии судьбы, успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от неё голову ещё в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь…
Красивые виды Парижа,уютные кафе,золотая осень во всей красе.
Сюжет интересный,в откровенных сценах нет намека на пошлость,понравилась игра актеров,интерьеры квартир,загородных домов,улочки Парижа,есть возможность рассмотреть дома, кованые решетки.
Лёгкий с динамичной музыкой.
Рекомендуем к просмотру.
