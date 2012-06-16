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Париж-Манхэттен Париж-Манхэттен
Киноафиша Фильмы Париж-Манхэттен
Paris Manhattan

Париж-Манхэттен, 2012

2012 / Франция
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, Элис, просто помешана на творчестве режиссера Вуди Аллена. Она не снимает со стены постер с изображением своего кумира, знает наизусть его фильмографию и охотно рекомендует картины Вуди всем окружающим. Время идет, а героиня, кажется, по-прежнему живет в своем вымышленном мире, где центральное место занимает Вуди Аллен и его киноленты. Близкие Элис беспокоится из-за ее личной жизни, точнее, полного ее отсутствия, а потому то и дело устраивают для девушки свидания с идеальными, на их взгляд, кандидатами. В конце концов остаются два претендента на руку и сердце - Виктор и Винсент. Сделать выбор Элис поможет ее сердце… и Вуди Аллен.

  • Роль в фильме “Париж-Манхэттен” стала первой актерской работой Вуди Аллена после шестилетнего перерыва. 
  • Слово “Манхэттен” в названии фильма неслучайно - оно присутствует в названиях сразу двух картин Вуди Аллена: “Манхэттен” (1979) и “Загадочное убийство в Манхэттене” (1993).
  • Имя главной героини фильма тоже было выбрано не просто так. Это отсылка к названию картины Вуди Аллена “Элис”, вышедшей на экраны в 1990 году.
  • Вуди Аллен дал согласие на участие в съемках сразу после того, как ознакомился со сценарием фильма. 

Алис работает в небольшой парижской аптеке. Главное увлечение в ее жизни – фильмы Вуди Аллена. Она верит, что комедии мэтра способны излечить любые недуги. Витая в мире грез, девушка не спешит встречаться с реальными мужчинами. Неожиданно в ее жизни появляются два кавалера. Кого же выбрать? Только Вуди Аллен даст правильный ответ.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 26 июля 2012
Премьера онлайн 1 ноября 2012
Премьера в мире 16 июня 2012
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Софи Лелуш
В ролях
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Софи Лелуш
Патрик Брюэль
Патрик Брюэль
Марина Дельтерм
Луи-До де Ланкесэ
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Париж-Манхэттен 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Очень симпатичный фильм. Есть, конечно, подражание Вуди Аллену, но оно вполне тут уместно. Нельзя не отметить и удачный дубляж, что в последнее… Читать дальше…
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12 голосов
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