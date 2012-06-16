Париж-Манхэттен, 2012

Главная героиня фильма, Элис, просто помешана на творчестве режиссера Вуди Аллена. Она не снимает со стены постер с изображением своего кумира, знает наизусть его фильмографию и охотно рекомендует картины Вуди всем окружающим. Время идет, а героиня, кажется, по-прежнему живет в своем вымышленном мире, где центральное место занимает Вуди Аллен и его киноленты. Близкие Элис беспокоится из-за ее личной жизни, точнее, полного ее отсутствия, а потому то и дело устраивают для девушки свидания с идеальными, на их взгляд, кандидатами. В конце концов остаются два претендента на руку и сердце - Виктор и Винсент. Сделать выбор Элис поможет ее сердце… и Вуди Аллен.