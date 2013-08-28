О жизни Ингмара Бергмана и его ключевых фильмах рассказывают выдающиеся режиссеры и актёры современности. Интервью с Михаэлем Ханеке, Мартином Скорсезе, Ларсом фон Триером, Изабеллой Росселлини и Вуди Алленом, снятые на острове Фаро — последнем прибежище Бергмана, переплетаются с редкими кадрами со съемочных площадок шедевров шведского киномастера.

Фильм скомпилирован из 6-серийного документального цикла «Bergman’s Video» (2012), каждая из 45-минутных серий которого посвящалась теме, присущей творчеству Бергмана — это: Страх, Молчание, Комедия, Смерть, Приключение, Отчуждение. Для работы над циклом режиссеры получили доступ к частному архиву Бергмана и к 1,500 фильмам из его личной коллекции.