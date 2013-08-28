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Постер фильма Вторжение к Бергману
7.3
Киноафиша Фильмы Вторжение к Бергману
7.3

Вторжение к Бергману

, 2013
Trespassing Bergman
Швеция / документальный / 18+
Постер фильма Вторжение к Бергману
7.3

О фильме

О жизни Ингмара Бергмана и его ключевых фильмах рассказывают выдающиеся режиссеры и актёры современности. Интервью с Михаэлем Ханеке, Мартином Скорсезе, Ларсом фон Триером, Изабеллой Росселлини и Вуди Алленом, снятые на острове Фаро — последнем прибежище Бергмана, переплетаются с редкими кадрами со съемочных площадок шедевров шведского киномастера.

Фильм скомпилирован из 6-серийного документального цикла «Bergman’s Video» (2012), каждая из 45-минутных серий которого посвящалась теме, присущей творчеству Бергмана — это: Страх, Молчание, Комедия, Смерть, Приключение, Отчуждение. Для работы над циклом режиссеры получили доступ к частному архиву Бергмана и к 1,500 фильмам из его личной коллекции.

В ролях

Томас Альфредсон
Томас Альфредсон
Self
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Self - Interviewee
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
Self - Interviewee
Харриет Андерссон
Харриет Андерссон
Self - Interviewee
Пернилла Аугуст
Пернилла Аугуст
Self - Interviewee
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
Self - Interviewee
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
Self - Interviewee
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Self - Interviewee
Клер Дени
Клер Дени
Self
Лора Дерн
Лора Дерн
Self - Interviewee
Режиссер Яне Магнуссон, Хюнек Паллас
Композитор Jonas Beckman, Lars Kumlin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 12 июля 2016
Премьера в мире 28 августа 2013
Производство First Hand Films, Gadda Five, Pretty Pictures
Другие названия
Bergmans video, Trespassing Bergman, Descubriendo a Bergman, Nepozvani kod Bergmana, Więcej niż Bergman, Вторжение к Бергману, Да нахълташ у Бергман, グッバイ！ベルイマン

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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