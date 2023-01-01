Преступления и проступки, 1989

Преуспевающий доктор Розенталь должен быть доволен жизнью. У него есть большой и красивый дом, любящая жена, дети и много друзей. Но наслаждаться размеренным существованием ему мешает бывшая любовница Долорес, с которой он провел несколько чудесных месяцев. Она, почему — то решила что он собирался оставить жену и жениться на ней.

Когда же ей стало ясно, что это не произойдет, она поступает так, как возможно поступила бы любаядругая женщина — письма и звонки, грозящие крахом семейному счастью и душевному благополучию. Понимая, что должны быть приняты эффективные меры, доктор обращается за помощью к своему брату — мафиози, который знает, как решить проблему.