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Преступления и проступки Преступления и проступки
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Crimes And Misdemeanors

Преступления и проступки, 1989

1989 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Преуспевающий доктор Розенталь должен быть доволен жизнью. У него есть большой и красивый дом, любящая жена, дети и много друзей. Но наслаждаться размеренным существованием ему мешает бывшая любовница Долорес, с которой он провел несколько чудесных месяцев. Она, почему — то решила что он собирался оставить жену и жениться на ней.

Когда же ей стало ясно, что это не произойдет, она поступает так, как возможно поступила бы любаядругая женщина — письма и звонки, грозящие крахом семейному счастью и душевному благополучию. Понимая, что должны быть приняты эффективные меры, доктор обращается за помощью к своему брату — мафиози, который знает, как решить проблему.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 13 октября 1989
Премьера в мире 13 октября 1989
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $19 000 000
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Кэролайн Аарон
Кэролайн Аарон
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Дженни Николс
Джерри Орбак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Преступления и проступки 2 постера
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