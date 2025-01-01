Меню
Вуди Аллен
Награды
Woody Allen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Вуди Аллена
Оскар 2012
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1987
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1978
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2014
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1998
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1995
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1993
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1991
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1990
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1988
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1986
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1985
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1980
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1979
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1985
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой глобус 2014
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучший сценарий
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1959
Best Writing of a Single Musical or Variety Program
Номинант
Best Writing of a Single Musical or Variety Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Direction
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Best Screenplay
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Direction
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2014
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2012
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1983
Best Film
Победитель
Берлинале 1975
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
Премия UNICRIT
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
