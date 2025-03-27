«Холланд»: Рецензия Киноафиши

Действие разворачивается в живописном и утопающем в тюльпанах городке Холланд, штат Мичиган. Именно там живет школьная учительница Нэнси Вандергрут (Николь Кидман) — образцовая жена, мать и стереотипная хозяйка, в доме которой всегда царят покой, уют и запах свежеприготовленной еды. Идеальная жизнь начинает рушится из-за мелочи. Не обнаружив любимую сережку, Нэнси обвиняет в краже приходящую няню, из-за чего портит и без того непростые отношения с маленьким сыном, который предпочитает проводить время с отцом, строя макет железной дороги. Тревожность превращается в паранойю, когда Нэнси начинает подозревать своего мужа Фреда в измене. Тогда героиня Кидман вместе с влюбленным в нее коллегой Дэйвом (Гаэль Гарсиа Берналь) принимается за расследование.

«Холланд» — вторая полнометражная работа Мими Кейв после «Свежатинки». Эта черная комедия об обаятельном незнакомце, который оказывается каннибалом, в свое время наделала немало шума, в том числе из-за смелости, с которой Кейв подошла к непростой теме, а также из-за точного попадания в нерв и страхи времени.

В «Холланде» тоже исследуется тема нарастающей тревожности, нестабильности и крушения иллюзий, но делается это гораздо менее изящно ввиду путаницы в нагромождении жанров. Не исключено, что это также связано с непростой судьбой «Холланда», который ждал своего часа более 10 лет. Сценарий был написан Эндрю Содроски еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что главные роли исполнят Наоми Уоттс и Брайан Крэнстон, а фильм будет выдержан в духе черных комедий братьев Коэн (на начальном этапе его сравнивали с «Фарго»). Но сценарий попал в «черный список», куда традиционно включают перспективные, но в силу разных причин пока не получившие воплощения проекты. В итоге работа над «Холландом» началась только в 2022 году, когда Кидман стала продюсером и исполнительницей главной роли, а Кейв заняла режиссерское кресло. Некоторые комедийные элементы в фильме остались (например, линия отношений Нэнси с Дэйвом выдержана в духе ромкомов нулевых и пародийных детективов), но в целом картина больше тяготеет к триллеру.

Первая половина фильма вызывает устойчивые ассоциации с другой известной работой Кидман — комедийный триллером «Степфордские жены», в котором идиллический городок с образцовыми женами оказывается не более чем фикцией. Напоминает «Холланд» и нашумевший фильм Оливии Уайльд «Не беспокойся, дорогая», главная героиня которого постепенно выясняет, что живет в симуляции. Обманывают зрителя и сюрреалистические сны Нэнси, в которых она видит, как тихие улочки города заполоняют чудовищные куклы. Лишь когда хронометраж «Холланда» переваливает за добрый час, становится понятно, что опасность скрывалась не в безобидном городке, а в стенах собственного дома — тщательно оберегаемый Фредом секрет, который пострашнее адюльтера.

Для Нэнси быть частью социума и поддерживать иллюзию благополучия — важная составляющая ее личности. В разговоре с Дэйвом она признается, что была несчастлива в родном городе и благодарна мужу, который подарил ей новую жизнь. Именно поэтому ключевое значение в фильме имеет важный для всех жителей Холланда праздник — ежегодный фестиваль тюльпанов. На его фоне разворачивается кровавая кульминация картины. По этой же причине, столкнувшись лицом к лицу со страшной правдой, Нэнси оказывается абсолютно неспособной к решительным действиями и поначалу предпринимает попытку сохранить статус кво. Желание создать видимость благополучия, которое едва не приводит к роковым последствиям, резко контрастирует с тем, как рьяно Нэнси ищет доказательства измены Фреда, а затем отказывает Дэйву ради того, чтобы сохранить семью и не травмировать сына. Но иллюзии так или иначе развеются, а скелеты начнут вываливаться из шкафов, так что в решающий момент Нэнси придется столкнуться с опасностью в одиночку.

Отдельного упоминания заслуживает визуальное решение фильма. Неудивительно, что залитые солнцем миролюбивые пейзажи напоминают «Солнцестояние» Ари Астера, в котором зловещее и кровавое также соседствует со светлым и радостным. Над обоими фильмами работал оператор Павел Погоржельский. Пожалуй, форма — наиболее сильная сторона «Холланда».

«Холланд» выглядит довольно неоднородным и противоречивым. Выразительная игра Кидман существенно затмевает остальных героев, а личность Фреда так и остается до конца не раскрытой. Атмосферная визуальная составляющая и стильная режиссура не компенсируют огрехи сценария, а скорее подчеркивают их. Стремительная и довольно впечатляющая развязка не производит должного впечатления из-за затянутой и излишне ударившейся в комедию середины. «Холланд» напоминает лоскутное одеяло, в котором отдельные элементы хороши, но в единое целое никак не связываются.