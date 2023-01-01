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Киноафиша Сериалы Идеальная пара

Идеальная пара ( - …)

The Perfect Couple
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Героиня детективного сериала «Идеальная пара» – молодая привлекательная женщина Селеста Отис, готовящаяся к долгожданной свадьбе. Ее жених – не только идеальный мужчина, но и наследник самой богатой и уважаемой семьи острова Нантакет. Дорогое платье, тысячи гостей и хештег #свадьбагода – такова теперь жизнь бывшей скромницы Селесты. Однако день торжества омрачается страшной находкой: в гавани плавает тело убитого человека. Теперь все присутствующие на свадьбе, включая саму Селесту, – подозреваемые.

В ролях
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Ив Хьюсон
Ив Хьюсон
Мэган Фэйхи
Мэган Фэйхи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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