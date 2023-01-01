Героиня детективного сериала «Идеальная пара» – молодая привлекательная женщина Селеста Отис, готовящаяся к долгожданной свадьбе. Ее жених – не только идеальный мужчина, но и наследник самой богатой и уважаемой семьи острова Нантакет. Дорогое платье, тысячи гостей и хештег #свадьбагода – такова теперь жизнь бывшей скромницы Селесты. Однако день торжества омрачается страшной находкой: в гавани плавает тело убитого человека. Теперь все присутствующие на свадьбе, включая саму Селесту, – подозреваемые.