Киноафиша
Персоны
Николь Кидман
Награды
Награды и номинации Николь Кидман
Nicole Kidman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Николь Кидман
Оскар 2003
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2022
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2002
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Премия к 70-летию
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2018
Best International
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучшая актриса
Победитель
Золотая малина 2006
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2012
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Female Performance
Победитель
Best Musical Sequence
Победитель
Best Musical Sequence
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Most Desirable Female
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Берлинале 2003
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
