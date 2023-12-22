«Аквамен и потерянное царство»: Рецензия Киноафиши

В мировой прокат вышел сиквел «Аквамена», первая часть которого побила внутренние рекорды киновселенной DC. На радостях продюсеры поверили в супергеройскую силу обуздать Marvel, но после неудачного проката «Флэша» их оптимизм приуменьшился. Вся надежда пала на плечи режиссера Джеймса Вана, успевшего между релизами обеих картин спродюсировать «Мортал Комбат» и несколько хорроров, которые ему намного ближе, нежели подводный фантастический экшен. Только вот творческая свобода была сразу же отобрана продюсерским желанием заработать как можно больше.

В прошлый раз получеловек-полуатлант Артур Карри со всей страстью доказывал, что ему суждено быть царем подводного мира. Атлантида стала его настоящим домом, он обзавелся королевой и маленьким сынишкой – ничего другого для полного счастья не надо. Только семейную идиллию прерывает очередная угроза, а чтобы предотвратить очередное бедствие, Карри обязательно надо показать всю могущественную силу Аквамена. Получится ли это у него после того, как он почувствовал гармонию и тишину своим сердцем?

Чересчур осунувшийся Аквамен больше не гроза подводного царства, а верный муж и отец, но это всего лишь ремарки на страницах переделанного много раз сценария. Дело в том, что королева Мера появляется чисто условно и только пару раз открывает рот. О какой романтической линии и счастливом браке может идти речь, если актрису Эмбер Херд все месяцы требовали уволить фанаты, а сама студия (по слухам) обижала ее еще сильнее. Ну, это другая история, совсем личная, и никакого отношения к комиксам по Аквамену не имеет, но артистка была оставлена и даже не переделана с помощью CGI. Почему нельзя было пригласить на роль другого человека – вопрос остается без ответа. Ведь никаких давным-давно объявленных Майкла Китона и Уиллема Дефо на экране не существует. Возможно, в процессе спасения фильма от провала их персонажей качественно вырезали, но, оказывается, совершенно зазря.

Аквамен и потерянное царство

Возвращаясь к Атлантиде и рыбкам – Аквамену совершенно неинтересно править царством и вести светские беседы с подданными. Его сыночек-младенец живет на берегу с дедушкой, и Артуру Карри приходится играть роль отца-одиночки, потому что большую часть сцен с Мерой вырезали, дабы не разгневать фанатов. Вместо королевы возвращается сводный брат Орм, внезапно перешедший на более светлую сторону и вовсю «тусующийся» с Акваменом. Кто бы мог подумать, что давнишний враг внезапно станет другом. Наверно, это все из-за тяжелой участи отца-одиночки, в коего превратился Артур.

Так в течение всех двух часов фильма Аквамен в бешенстве и конвульсиях пытается спасти свою семью. Сколько раз он произносил слова «жена» и «сын», невозможно сосчитать, и в итоге супергеройский экшен превратился в какую-то семейную подводную драму с призрачным образом супруги. Одомашненному Артуру Карри совершенно не идет править Атлантидой, он бы лучше просто рыбок в аквариуме разглядывал. Наверно, зрителям бы эта идея больше понравилась, чем тратить драгоценных два часа на странную компьютерную поделку от DC.

Аквамен и потерянное царство

С другой стороны, общая атмосфера подводного царства и вселенной Аквамена претерпела положительные изменения. Фантасмагоричные цвета, элементы стимпанка, отголоски стиля Гильермо дель Торо – но всей красоты хоррор-эстетики, которой очень хорошо владеет режиссер Джеймс Ван, все равно очень мало. Продюсеры потребовали больше прямолинейности, нежели сложных метафор и символов, ломающих головы. Упрощены были и боевые сцены, хореография которых стала похожа на вальсирующих новичков, смотрящих себе под ноги. Раз, два, три – и трезубец вверх, ой, ногу вперёд. Вести Аквамен совершенно разучился.

Аквамен и потерянное царство

Советуем смотреть фильм «Аквамен и потерянное царство» на свой страх и риск, хотя если вы поклонники хоррор-творчества Джеймса Вана, то супергеройская картина должна попасть в копилку увиденного. А фанатам самого Аквамена остается ждать, что через какой-то десяток лет другая студия возьмется за легендарного героя и снимет историю, достойную царя подводного мира.