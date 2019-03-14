«Время возмездия»: Рецензия Киноафиши

Когда-то детектива Эрин Белл (Николь Кидман) вместе с напарником Крисом (Себастиан Стэн) внедрили в банду преступников, грабивших банки. Они должны были изображать влюблённую парочку, но вскоре и на самом деле начали испытывать друг к другу чувства. Однажды во время очередного налёта всё пошло не так, и случилась трагедия. Спустя годы изрядно потрёпанная жизнью Эрин узнаёт, что главарь банды Сайлас снова вернулся в город. Она решает, что с ним нужно покончить.

Реклама и трейлеры этого фильма привлекают в первую очередь необычным образом Николь Кидман. Актриса, которую многие считают воплощением изящества, здесь предстаёт в виде неопрятной, депрессивной и совершенно не следящей за собой женщины. А для более яркого контраста регулярно показывают флэшбеки из времён, когда она была красива и счастлива.

Такой неожиданный подход и двойственность образа и становятся главными достоинствами первой половины фильма, ведь Кидман умудряется в обеих временных линиях выглядеть живо и естественно. Правда, тут же появляется и первый недостаток: на фоне актрисы теряются и остальные герои, и сам сюжет. Даже Себастиан Стэн здесь выглядит вполне заменяемым — его персонаж не проявляет никакой индивидуальности. Интересен лишь образ Татьяны Маслани, но она появляется позже. Поначалу картина так и будет казаться бенефисом актёрской игры Кидман на фоне неспешного предсказуемого сюжета.

Николь Кидман

Эрин последовательно обходит всех бывших подельников, а параллельно пытается разобраться в непростых отношениях с дочерью. И эти две линии вроде должны дополнять друг друга, но иногда они будто бы мешаются в сценарии. Хотя есть вероятность, что режиссёр Кэрин Кусама, известная по фильмам «Эон Флакс» и «Тело Дженифер», и хотела донести до зрителя ощущения Эрин: она никак не может сосредоточиться на работе, постоянно отвлекаясь на личные дела.

Но в остальном повествование линейно. Интересно наблюдать за тем, как изменились судьбы бывших преступников. Вкупе с образом самой Кидман это даёт яркую картинку переменчивости времени, ведь кто-то остепенился, кто-то, наоборот, опустился на самое дно, хотя начинали все одинаково.

Поначалу кажется, что фильм совершенно ничем не удивит, постепенно развиваясь в медленном темпе, предоставляя героине неспешно расследовать своё дело и страдать, вспоминая прошлое. Но уже с середины темп начнёт нарастать, немного заскучавшим зрителям покажут несколько динамичных сцен по подобию обязательного «всплеска» в каждом сезоне «Настоящего детектива», а потом действие придёт к своей развязке.

И тут раскрывается главный сюрприз — от подобных фильмов никто не ждёт неожиданного финала, и уже после первых 30-40 минут можно с большой долей уверенности предсказать, как всё закончится. Но «Время возмездия» удивляет, причём самым простым и потому внезапным образом, который заставляет судорожно вспоминать весь предыдущий сюжет.

Конечно, это не оправдывает слишком уж затянутое начало и общую «неброскость» истории. Если бы в главной роли была не красавица Кидман, а какая-то актриса, уже мелькавшая в подобных образах, вряд ли кто обратил на него внимание. Но всё же Кусама умеет рассказывать истории сильных женщин. У неё это получалось очень естественно даже в фантастической «Эон Флакс», что уж говорить про криминальную драму.

Будничность трагедии главной героини действительно цепляет: в её действиях нет геройства, и она не выглядит благородным мстителем. Это живой и совершенно отчаявшийся человек, который находит последний шанс успокоить свою душу. И потому «Время возмездия» при всех своих недостатках интереснее многих фильмов о полицейских. Всё-таки не зря в оригинале фильм назван Destroyer, то есть «разрушительница». Эта история не столько о мести, сколько о разрушении. А скорее даже о саморазрушении.